Salih Musov Bodev

SteltTrading

Salih Musov Bodev
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -16%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
106
Kârla kapanan işlemler:
51 (48.11%)
Zararla kapanan işlemler:
55 (51.89%)
En iyi işlem:
7.17 EUR
En kötü işlem:
-8.52 EUR
Brüt kâr:
114.56 EUR (19 134 pips)
Brüt zarar:
-156.37 EUR (24 690 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (11.31 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
28.99 EUR (8)
Sharpe oranı:
-0.13
Alım-satım etkinliği:
69.22%
Maks. mevduat yükü:
128.60%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
-0.42
Alış işlemleri:
92 (86.79%)
Satış işlemleri:
14 (13.21%)
Kâr faktörü:
0.73
Beklenen getiri:
-0.39 EUR
Ortalama kâr:
2.25 EUR
Ortalama zarar:
-2.84 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
34 (-99.27 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-99.27 EUR (34)
Aylık büyüme:
-15.64%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
48.93 EUR
Maksimum:
99.29 EUR (32.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.34% (99.27 EUR)
Varlığa göre:
50.02% (129.98 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 14
GBPNZD 12
GBPJPY 8
EURNZD 7
EURAUD 6
CHFJPY 6
GBPUSD 5
GBPAUD 5
GBPCAD 4
CADJPY 3
NZDUSD 3
USDCAD 3
NZDCAD 3
NZDJPY 3
AUDNZD 2
EURUSD 2
AUDJPY 2
AUDCAD 2
USDCHF 2
AUDUSD 2
EURJPY 2
EURCAD 2
USDSGD 2
AUDCHF 1
CADCHF 1
NZDCHF 1
GBPCHF 1
EURGBP 1
EURCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 9
GBPNZD 22
GBPJPY -12
EURNZD 2
EURAUD -17
CHFJPY -8
GBPUSD -2
GBPAUD -14
GBPCAD -5
CADJPY 5
NZDUSD -3
USDCAD -3
NZDCAD -15
NZDJPY -13
AUDNZD 7
EURUSD -5
AUDJPY 2
AUDCAD 0
USDCHF 2
AUDUSD 9
EURJPY -2
EURCAD -4
USDSGD -6
AUDCHF 5
CADCHF 3
NZDCHF 0
GBPCHF 1
EURGBP -4
EURCHF -1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 1K
GBPNZD 3.6K
GBPJPY -1.2K
EURNZD 681
EURAUD -2.5K
CHFJPY -1.2K
GBPUSD -168
GBPAUD -2.1K
GBPCAD -709
CADJPY 904
NZDUSD -310
USDCAD -454
NZDCAD -2.1K
NZDJPY -2K
AUDNZD 1.3K
EURUSD -469
AUDJPY 273
AUDCAD 80
USDCHF 142
AUDUSD 908
EURJPY -283
EURCAD -577
USDSGD -731
AUDCHF 426
CADCHF 237
NZDCHF 6
GBPCHF 120
EURGBP -336
EURCHF -112
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.17 EUR
En kötü işlem: -9 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 34
Maksimum ardışık kâr: +11.31 EUR
Maksimum ardışık zarar: -99.27 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live24
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarkets-Live03
0.44 × 16
ICMarkets-Live14
0.50 × 32
ICMarketsSC-Live32
0.52 × 378
ICMarketsSC-Live04
0.61 × 1959
ICMarketsSC-Live17
0.72 × 2354
ICMarketsSC-Live06
0.81 × 62
ICMarketsSC-Live33
0.85 × 930
ICMarketsSC-Live12
0.89 × 18
ICMarketsSC-Live10
0.98 × 2358
LiteForex-ECN.com
1.45 × 20
RoboForex-ECN
2.10 × 1249
Pepperstone-Edge07
2.46 × 61
TradersWay-Live
3.18 × 38
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
4.30 × 61
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
PlaceATrade-Real-4
4.99 × 774
RSGFinance-Live
5.88 × 103
FBS-Real-5
7.00 × 2
GrandCapital-Server
24.00 × 4
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.