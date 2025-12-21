シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / SteltTrading
Salih Musov Bodev

SteltTrading

Salih Musov Bodev
レビュー0件
3週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -14%
ICMarketsSC-Live17
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
109
利益トレード:
54 (49.54%)
損失トレード:
55 (50.46%)
ベストトレード:
7.17 EUR
最悪のトレード:
-8.52 EUR
総利益:
118.40 EUR (19 562 pips)
総損失:
-156.37 EUR (24 690 pips)
最大連続の勝ち:
10 (11.31 EUR)
最大連続利益:
28.99 EUR (8)
シャープレシオ:
-0.12
取引アクティビティ:
69.22%
最大入金額:
128.60%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
6 日
リカバリーファクター:
-0.38
長いトレード:
92 (84.40%)
短いトレード:
17 (15.60%)
プロフィットファクター:
0.76
期待されたペイオフ:
-0.35 EUR
平均利益:
2.19 EUR
平均損失:
-2.84 EUR
最大連続の負け:
34 (-99.27 EUR)
最大連続損失:
-99.27 EUR (34)
月間成長:
-13.78%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
48.93 EUR
最大の:
99.29 EUR (32.35%)
比較ドローダウン:
残高による:
32.34% (99.27 EUR)
エクイティによる:
50.02% (129.98 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 14
GBPNZD 12
GBPJPY 8
EURNZD 7
EURAUD 6
NZDUSD 6
CHFJPY 6
GBPUSD 5
GBPAUD 5
GBPCAD 4
CADJPY 3
USDCAD 3
NZDCAD 3
NZDJPY 3
AUDNZD 2
EURUSD 2
AUDJPY 2
AUDCAD 2
USDCHF 2
AUDUSD 2
EURJPY 2
EURCAD 2
USDSGD 2
AUDCHF 1
CADCHF 1
NZDCHF 1
GBPCHF 1
EURGBP 1
EURCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 9
GBPNZD 22
GBPJPY -12
EURNZD 2
EURAUD -17
NZDUSD 1
CHFJPY -8
GBPUSD -2
GBPAUD -14
GBPCAD -5
CADJPY 5
USDCAD -3
NZDCAD -15
NZDJPY -13
AUDNZD 7
EURUSD -5
AUDJPY 2
AUDCAD 0
USDCHF 2
AUDUSD 9
EURJPY -2
EURCAD -4
USDSGD -6
AUDCHF 5
CADCHF 3
NZDCHF 0
GBPCHF 1
EURGBP -4
EURCHF -1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 1K
GBPNZD 3.6K
GBPJPY -1.2K
EURNZD 681
EURAUD -2.5K
NZDUSD 118
CHFJPY -1.2K
GBPUSD -168
GBPAUD -2.1K
GBPCAD -709
CADJPY 904
USDCAD -454
NZDCAD -2.1K
NZDJPY -2K
AUDNZD 1.3K
EURUSD -469
AUDJPY 273
AUDCAD 80
USDCHF 142
AUDUSD 908
EURJPY -283
EURCAD -577
USDSGD -731
AUDCHF 426
CADCHF 237
NZDCHF 6
GBPCHF 120
EURGBP -336
EURCHF -112
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +7.17 EUR
最悪のトレード: -9 EUR
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 34
最大連続利益: +11.31 EUR
最大連続損失: -99.27 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live24
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarkets-Live03
0.44 × 16
ICMarkets-Live14
0.50 × 32
ICMarketsSC-Live32
0.52 × 378
ICMarketsSC-Live04
0.61 × 1959
ICMarketsSC-Live17
0.72 × 2354
ICMarketsSC-Live06
0.81 × 62
ICMarketsSC-Live33
0.85 × 930
ICMarketsSC-Live12
0.89 × 18
ICMarketsSC-Live10
0.98 × 2358
LiteForex-ECN.com
1.45 × 20
RoboForex-ECN
2.10 × 1249
Pepperstone-Edge07
2.46 × 61
TradersWay-Live
3.18 × 38
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
4.30 × 61
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
PlaceATrade-Real-4
4.99 × 774
RSGFinance-Live
5.88 × 103
FBS-Real-5
7.00 × 2
GrandCapital-Server
24.00 × 4
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2026.01.07 17:56
Share of trading days is too low
2026.01.07 16:53
Share of trading days is too low
2026.01.05 04:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.31 18:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 11:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.31 11:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 11:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.31 10:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.31 10:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 10:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.31 09:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.31 09:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 04:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 22:56
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.30 19:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 13:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 23:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 18:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 06:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
SteltTrading
30 USD/月
-14%
0
0
USD
179
EUR
3
100%
109
49%
69%
0.75
-0.35
EUR
50%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください