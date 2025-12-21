- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
114
Transacciones Rentables:
59 (51.75%)
Transacciones Irrentables:
55 (48.25%)
Mejor transacción:
7.17 EUR
Peor transacción:
-8.52 EUR
Beneficio Bruto:
125.71 EUR (20 471 pips)
Pérdidas Brutas:
-156.37 EUR (24 690 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (18.27 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
28.99 EUR (8)
Ratio de Sharpe:
-0.09
Actividad comercial:
70.34%
Carga máxima del depósito:
128.60%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
31
Tiempo medio de espera:
6 días
Factor de Recuperación:
-0.31
Transacciones Largas:
97 (85.09%)
Transacciones Cortas:
17 (14.91%)
Factor de Beneficio:
0.80
Beneficio Esperado:
-0.27 EUR
Beneficio medio:
2.13 EUR
Pérdidas medias:
-2.84 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
34 (-99.27 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-99.27 EUR (34)
Crecimiento al mes:
-10.25%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
48.93 EUR
Máxima:
99.29 EUR (32.35%)
Reducción relativa:
De balance:
32.34% (99.27 EUR)
De fondos:
50.02% (129.98 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|16
|GBPNZD
|12
|GBPJPY
|8
|EURNZD
|7
|EURAUD
|6
|NZDUSD
|6
|CHFJPY
|6
|GBPUSD
|5
|GBPAUD
|5
|USDCHF
|5
|GBPCAD
|4
|CADJPY
|3
|USDCAD
|3
|NZDCAD
|3
|NZDJPY
|3
|AUDNZD
|2
|EURUSD
|2
|AUDJPY
|2
|AUDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|EURJPY
|2
|EURCAD
|2
|USDSGD
|2
|AUDCHF
|1
|CADCHF
|1
|NZDCHF
|1
|GBPCHF
|1
|EURGBP
|1
|EURCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|11
|GBPNZD
|22
|GBPJPY
|-12
|EURNZD
|2
|EURAUD
|-17
|NZDUSD
|1
|CHFJPY
|-8
|GBPUSD
|-2
|GBPAUD
|-14
|USDCHF
|7
|GBPCAD
|-5
|CADJPY
|5
|USDCAD
|-3
|NZDCAD
|-15
|NZDJPY
|-13
|AUDNZD
|7
|EURUSD
|-5
|AUDJPY
|2
|AUDCAD
|0
|AUDUSD
|9
|EURJPY
|-2
|EURCAD
|-4
|USDSGD
|-6
|AUDCHF
|5
|CADCHF
|3
|NZDCHF
|0
|GBPCHF
|1
|EURGBP
|-4
|EURCHF
|-1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|1.5K
|GBPNZD
|3.6K
|GBPJPY
|-1.2K
|EURNZD
|681
|EURAUD
|-2.5K
|NZDUSD
|118
|CHFJPY
|-1.2K
|GBPUSD
|-168
|GBPAUD
|-2.1K
|USDCHF
|586
|GBPCAD
|-709
|CADJPY
|904
|USDCAD
|-454
|NZDCAD
|-2.1K
|NZDJPY
|-2K
|AUDNZD
|1.3K
|EURUSD
|-469
|AUDJPY
|273
|AUDCAD
|80
|AUDUSD
|908
|EURJPY
|-283
|EURCAD
|-577
|USDSGD
|-731
|AUDCHF
|426
|CADCHF
|237
|NZDCHF
|6
|GBPCHF
|120
|EURGBP
|-336
|EURCHF
|-112
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +7.17 EUR
Peor transacción: -9 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 34
Beneficio máximo consecutivo: +18.27 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -99.27 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live24
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarkets-Live03
|0.44 × 16
|
ICMarkets-Live14
|0.50 × 32
|
ICMarketsSC-Live32
|0.52 × 378
|
ICMarketsSC-Live04
|0.61 × 1959
|
ICMarketsSC-Live17
|0.72 × 2354
|
ICMarketsSC-Live06
|0.81 × 62
|
ICMarketsSC-Live33
|0.85 × 930
|
ICMarketsSC-Live12
|0.89 × 18
|
ICMarketsSC-Live10
|0.98 × 2358
|
LiteForex-ECN.com
|1.45 × 20
|
RoboForex-ECN
|2.10 × 1249
|
Pepperstone-Edge07
|2.46 × 61
|
TradersWay-Live
|3.18 × 38
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|4.30 × 61
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
PlaceATrade-Real-4
|4.99 × 774
|
RSGFinance-Live
|5.88 × 103
|
FBS-Real-5
|7.00 × 2
|
GrandCapital-Server
|24.00 × 4
