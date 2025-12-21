SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / SteltTrading
Salih Musov Bodev

SteltTrading

Salih Musov Bodev
0 comentarios
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -10%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
114
Transacciones Rentables:
59 (51.75%)
Transacciones Irrentables:
55 (48.25%)
Mejor transacción:
7.17 EUR
Peor transacción:
-8.52 EUR
Beneficio Bruto:
125.71 EUR (20 471 pips)
Pérdidas Brutas:
-156.37 EUR (24 690 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (18.27 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
28.99 EUR (8)
Ratio de Sharpe:
-0.09
Actividad comercial:
70.34%
Carga máxima del depósito:
128.60%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
31
Tiempo medio de espera:
6 días
Factor de Recuperación:
-0.31
Transacciones Largas:
97 (85.09%)
Transacciones Cortas:
17 (14.91%)
Factor de Beneficio:
0.80
Beneficio Esperado:
-0.27 EUR
Beneficio medio:
2.13 EUR
Pérdidas medias:
-2.84 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
34 (-99.27 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-99.27 EUR (34)
Crecimiento al mes:
-10.25%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
48.93 EUR
Máxima:
99.29 EUR (32.35%)
Reducción relativa:
De balance:
32.34% (99.27 EUR)
De fondos:
50.02% (129.98 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 16
GBPNZD 12
GBPJPY 8
EURNZD 7
EURAUD 6
NZDUSD 6
CHFJPY 6
GBPUSD 5
GBPAUD 5
USDCHF 5
GBPCAD 4
CADJPY 3
USDCAD 3
NZDCAD 3
NZDJPY 3
AUDNZD 2
EURUSD 2
AUDJPY 2
AUDCAD 2
AUDUSD 2
EURJPY 2
EURCAD 2
USDSGD 2
AUDCHF 1
CADCHF 1
NZDCHF 1
GBPCHF 1
EURGBP 1
EURCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 11
GBPNZD 22
GBPJPY -12
EURNZD 2
EURAUD -17
NZDUSD 1
CHFJPY -8
GBPUSD -2
GBPAUD -14
USDCHF 7
GBPCAD -5
CADJPY 5
USDCAD -3
NZDCAD -15
NZDJPY -13
AUDNZD 7
EURUSD -5
AUDJPY 2
AUDCAD 0
AUDUSD 9
EURJPY -2
EURCAD -4
USDSGD -6
AUDCHF 5
CADCHF 3
NZDCHF 0
GBPCHF 1
EURGBP -4
EURCHF -1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 1.5K
GBPNZD 3.6K
GBPJPY -1.2K
EURNZD 681
EURAUD -2.5K
NZDUSD 118
CHFJPY -1.2K
GBPUSD -168
GBPAUD -2.1K
USDCHF 586
GBPCAD -709
CADJPY 904
USDCAD -454
NZDCAD -2.1K
NZDJPY -2K
AUDNZD 1.3K
EURUSD -469
AUDJPY 273
AUDCAD 80
AUDUSD 908
EURJPY -283
EURCAD -577
USDSGD -731
AUDCHF 426
CADCHF 237
NZDCHF 6
GBPCHF 120
EURGBP -336
EURCHF -112
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +7.17 EUR
Peor transacción: -9 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 34
Beneficio máximo consecutivo: +18.27 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -99.27 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live24
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarkets-Live03
0.44 × 16
ICMarkets-Live14
0.50 × 32
ICMarketsSC-Live32
0.52 × 378
ICMarketsSC-Live04
0.61 × 1959
ICMarketsSC-Live17
0.72 × 2354
ICMarketsSC-Live06
0.81 × 62
ICMarketsSC-Live33
0.85 × 930
ICMarketsSC-Live12
0.89 × 18
ICMarketsSC-Live10
0.98 × 2358
LiteForex-ECN.com
1.45 × 20
RoboForex-ECN
2.10 × 1249
Pepperstone-Edge07
2.46 × 61
TradersWay-Live
3.18 × 38
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
4.30 × 61
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
PlaceATrade-Real-4
4.99 × 774
RSGFinance-Live
5.88 × 103
FBS-Real-5
7.00 × 2
GrandCapital-Server
24.00 × 4
No hay comentarios
2026.01.07 17:56
Share of trading days is too low
2026.01.07 16:53
Share of trading days is too low
2026.01.05 04:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.31 18:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 11:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.31 11:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 11:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.31 10:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.31 10:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 10:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.31 09:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.31 09:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 04:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 22:56
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.30 19:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 13:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 23:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 18:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 06:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
SteltTrading
30 USD al mes
-10%
0
0
USD
186
EUR
3
100%
114
51%
70%
0.80
-0.27
EUR
50%
1:500
Copiar

