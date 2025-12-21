SignalsSections
Salih Musov Bodev

SteltTrading

Salih Musov Bodev
0 reviews
3 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 -14%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
109
Profit Trades:
54 (49.54%)
Loss Trades:
55 (50.46%)
Best trade:
7.17 EUR
Worst trade:
-8.52 EUR
Gross Profit:
118.40 EUR (19 562 pips)
Gross Loss:
-156.37 EUR (24 690 pips)
Maximum consecutive wins:
10 (11.31 EUR)
Maximal consecutive profit:
28.99 EUR (8)
Sharpe Ratio:
-0.12
Trading activity:
69.22%
Max deposit load:
128.60%
Latest trade:
2 hours ago
Trades per week:
24
Avg holding time:
6 days
Recovery Factor:
-0.38
Long Trades:
92 (84.40%)
Short Trades:
17 (15.60%)
Profit Factor:
0.76
Expected Payoff:
-0.35 EUR
Average Profit:
2.19 EUR
Average Loss:
-2.84 EUR
Maximum consecutive losses:
34 (-99.27 EUR)
Maximal consecutive loss:
-99.27 EUR (34)
Monthly growth:
-13.78%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
48.93 EUR
Maximal:
99.29 EUR (32.35%)
Relative drawdown:
By Balance:
32.34% (99.27 EUR)
By Equity:
50.02% (129.98 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
USDJPY 14
GBPNZD 12
GBPJPY 8
EURNZD 7
EURAUD 6
NZDUSD 6
CHFJPY 6
GBPUSD 5
GBPAUD 5
GBPCAD 4
CADJPY 3
USDCAD 3
NZDCAD 3
NZDJPY 3
AUDNZD 2
EURUSD 2
AUDJPY 2
AUDCAD 2
USDCHF 2
AUDUSD 2
EURJPY 2
EURCAD 2
USDSGD 2
AUDCHF 1
CADCHF 1
NZDCHF 1
GBPCHF 1
EURGBP 1
EURCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 9
GBPNZD 22
GBPJPY -12
EURNZD 2
EURAUD -17
NZDUSD 1
CHFJPY -8
GBPUSD -2
GBPAUD -14
GBPCAD -5
CADJPY 5
USDCAD -3
NZDCAD -15
NZDJPY -13
AUDNZD 7
EURUSD -5
AUDJPY 2
AUDCAD 0
USDCHF 2
AUDUSD 9
EURJPY -2
EURCAD -4
USDSGD -6
AUDCHF 5
CADCHF 3
NZDCHF 0
GBPCHF 1
EURGBP -4
EURCHF -1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 1K
GBPNZD 3.6K
GBPJPY -1.2K
EURNZD 681
EURAUD -2.5K
NZDUSD 118
CHFJPY -1.2K
GBPUSD -168
GBPAUD -2.1K
GBPCAD -709
CADJPY 904
USDCAD -454
NZDCAD -2.1K
NZDJPY -2K
AUDNZD 1.3K
EURUSD -469
AUDJPY 273
AUDCAD 80
USDCHF 142
AUDUSD 908
EURJPY -283
EURCAD -577
USDSGD -731
AUDCHF 426
CADCHF 237
NZDCHF 6
GBPCHF 120
EURGBP -336
EURCHF -112
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +7.17 EUR
Worst trade: -9 EUR
Maximum consecutive wins: 8
Maximum consecutive losses: 34
Maximal consecutive profit: +11.31 EUR
Maximal consecutive loss: -99.27 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ICMarketsSC-Live17" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live24
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarkets-Live03
0.44 × 16
ICMarkets-Live14
0.50 × 32
ICMarketsSC-Live32
0.52 × 378
ICMarketsSC-Live04
0.61 × 1959
ICMarketsSC-Live17
0.72 × 2354
ICMarketsSC-Live06
0.81 × 62
ICMarketsSC-Live33
0.85 × 930
ICMarketsSC-Live12
0.89 × 18
ICMarketsSC-Live10
0.98 × 2358
LiteForex-ECN.com
1.45 × 20
RoboForex-ECN
2.10 × 1249
Pepperstone-Edge07
2.46 × 61
TradersWay-Live
3.18 × 38
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
4.30 × 61
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
PlaceATrade-Real-4
4.99 × 774
RSGFinance-Live
5.88 × 103
FBS-Real-5
7.00 × 2
GrandCapital-Server
24.00 × 4
No reviews
2026.01.07 17:56
Share of trading days is too low
2026.01.07 16:53
Share of trading days is too low
2026.01.05 04:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.31 18:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 11:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.31 11:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 11:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.31 10:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.31 10:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 10:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.31 09:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.31 09:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 04:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 22:56
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.30 19:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 13:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 23:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 18:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 06:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
SteltTrading
30 USD per month
-14%
0
0
USD
179
EUR
3
100%
109
49%
69%
0.75
-0.35
EUR
50%
1:500
