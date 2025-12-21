信号部分
信号 / MetaTrader 4 / SteltTrading
Salih Musov Bodev

SteltTrading

Salih Musov Bodev
0条评论
3
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -14%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
109
盈利交易:
54 (49.54%)
亏损交易:
55 (50.46%)
最好交易:
7.17 EUR
最差交易:
-8.52 EUR
毛利:
118.40 EUR (19 562 pips)
毛利亏损:
-156.37 EUR (24 690 pips)
最大连续赢利:
10 (11.31 EUR)
最大连续盈利:
28.99 EUR (8)
夏普比率:
-0.12
交易活动:
69.22%
最大入金加载:
128.60%
最近交易:
57 几分钟前
每周交易:
24
平均持有时间:
6 天
采收率:
-0.38
长期交易:
92 (84.40%)
短期交易:
17 (15.60%)
利润因子:
0.76
预期回报:
-0.35 EUR
平均利润:
2.19 EUR
平均损失:
-2.84 EUR
最大连续失误:
34 (-99.27 EUR)
最大连续亏损:
-99.27 EUR (34)
每月增长:
-13.78%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
48.93 EUR
最大值:
99.29 EUR (32.35%)
相对跌幅:
结余:
32.34% (99.27 EUR)
净值:
50.02% (129.98 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 14
GBPNZD 12
GBPJPY 8
EURNZD 7
EURAUD 6
NZDUSD 6
CHFJPY 6
GBPUSD 5
GBPAUD 5
GBPCAD 4
CADJPY 3
USDCAD 3
NZDCAD 3
NZDJPY 3
AUDNZD 2
EURUSD 2
AUDJPY 2
AUDCAD 2
USDCHF 2
AUDUSD 2
EURJPY 2
EURCAD 2
USDSGD 2
AUDCHF 1
CADCHF 1
NZDCHF 1
GBPCHF 1
EURGBP 1
EURCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 9
GBPNZD 22
GBPJPY -12
EURNZD 2
EURAUD -17
NZDUSD 1
CHFJPY -8
GBPUSD -2
GBPAUD -14
GBPCAD -5
CADJPY 5
USDCAD -3
NZDCAD -15
NZDJPY -13
AUDNZD 7
EURUSD -5
AUDJPY 2
AUDCAD 0
USDCHF 2
AUDUSD 9
EURJPY -2
EURCAD -4
USDSGD -6
AUDCHF 5
CADCHF 3
NZDCHF 0
GBPCHF 1
EURGBP -4
EURCHF -1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 1K
GBPNZD 3.6K
GBPJPY -1.2K
EURNZD 681
EURAUD -2.5K
NZDUSD 118
CHFJPY -1.2K
GBPUSD -168
GBPAUD -2.1K
GBPCAD -709
CADJPY 904
USDCAD -454
NZDCAD -2.1K
NZDJPY -2K
AUDNZD 1.3K
EURUSD -469
AUDJPY 273
AUDCAD 80
USDCHF 142
AUDUSD 908
EURJPY -283
EURCAD -577
USDSGD -731
AUDCHF 426
CADCHF 237
NZDCHF 6
GBPCHF 120
EURGBP -336
EURCHF -112
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +7.17 EUR
最差交易: -9 EUR
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 34
最大连续盈利: +11.31 EUR
最大连续亏损: -99.27 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live24
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarkets-Live03
0.44 × 16
ICMarkets-Live14
0.50 × 32
ICMarketsSC-Live32
0.52 × 378
ICMarketsSC-Live04
0.61 × 1959
ICMarketsSC-Live17
0.72 × 2354
ICMarketsSC-Live06
0.81 × 62
ICMarketsSC-Live33
0.85 × 930
ICMarketsSC-Live12
0.89 × 18
ICMarketsSC-Live10
0.98 × 2358
LiteForex-ECN.com
1.45 × 20
RoboForex-ECN
2.10 × 1249
Pepperstone-Edge07
2.46 × 61
TradersWay-Live
3.18 × 38
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
4.30 × 61
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
PlaceATrade-Real-4
4.99 × 774
RSGFinance-Live
5.88 × 103
FBS-Real-5
7.00 × 2
GrandCapital-Server
24.00 × 4
没有评论
2026.01.07 17:56
Share of trading days is too low
2026.01.07 16:53
Share of trading days is too low
2026.01.05 04:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.31 18:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 11:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.31 11:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 11:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.31 10:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.31 10:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 10:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.31 09:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.31 09:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 04:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 22:56
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.30 19:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 13:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 23:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 18:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 06:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
