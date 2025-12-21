- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
109
Negociações com lucro:
54 (49.54%)
Negociações com perda:
55 (50.46%)
Melhor negociação:
7.17 EUR
Pior negociação:
-8.52 EUR
Lucro bruto:
118.40 EUR (19 562 pips)
Perda bruta:
-156.37 EUR (24 690 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (11.31 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
28.99 EUR (8)
Índice de Sharpe:
-0.12
Atividade de negociação:
69.22%
Depósito máximo carregado:
128.60%
Último negócio:
58 minutos atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
6 dias
Fator de recuperação:
-0.38
Negociações longas:
92 (84.40%)
Negociações curtas:
17 (15.60%)
Fator de lucro:
0.76
Valor esperado:
-0.35 EUR
Lucro médio:
2.19 EUR
Perda média:
-2.84 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
34 (-99.27 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-99.27 EUR (34)
Crescimento mensal:
-13.78%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
48.93 EUR
Máximo:
99.29 EUR (32.35%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
32.34% (99.27 EUR)
Pelo Capital Líquido:
50.02% (129.98 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|14
|GBPNZD
|12
|GBPJPY
|8
|EURNZD
|7
|EURAUD
|6
|NZDUSD
|6
|CHFJPY
|6
|GBPUSD
|5
|GBPAUD
|5
|GBPCAD
|4
|CADJPY
|3
|USDCAD
|3
|NZDCAD
|3
|NZDJPY
|3
|AUDNZD
|2
|EURUSD
|2
|AUDJPY
|2
|AUDCAD
|2
|USDCHF
|2
|AUDUSD
|2
|EURJPY
|2
|EURCAD
|2
|USDSGD
|2
|AUDCHF
|1
|CADCHF
|1
|NZDCHF
|1
|GBPCHF
|1
|EURGBP
|1
|EURCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|9
|GBPNZD
|22
|GBPJPY
|-12
|EURNZD
|2
|EURAUD
|-17
|NZDUSD
|1
|CHFJPY
|-8
|GBPUSD
|-2
|GBPAUD
|-14
|GBPCAD
|-5
|CADJPY
|5
|USDCAD
|-3
|NZDCAD
|-15
|NZDJPY
|-13
|AUDNZD
|7
|EURUSD
|-5
|AUDJPY
|2
|AUDCAD
|0
|USDCHF
|2
|AUDUSD
|9
|EURJPY
|-2
|EURCAD
|-4
|USDSGD
|-6
|AUDCHF
|5
|CADCHF
|3
|NZDCHF
|0
|GBPCHF
|1
|EURGBP
|-4
|EURCHF
|-1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|1K
|GBPNZD
|3.6K
|GBPJPY
|-1.2K
|EURNZD
|681
|EURAUD
|-2.5K
|NZDUSD
|118
|CHFJPY
|-1.2K
|GBPUSD
|-168
|GBPAUD
|-2.1K
|GBPCAD
|-709
|CADJPY
|904
|USDCAD
|-454
|NZDCAD
|-2.1K
|NZDJPY
|-2K
|AUDNZD
|1.3K
|EURUSD
|-469
|AUDJPY
|273
|AUDCAD
|80
|USDCHF
|142
|AUDUSD
|908
|EURJPY
|-283
|EURCAD
|-577
|USDSGD
|-731
|AUDCHF
|426
|CADCHF
|237
|NZDCHF
|6
|GBPCHF
|120
|EURGBP
|-336
|EURCHF
|-112
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +7.17 EUR
Pior negociação: -9 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 34
Máximo lucro consecutivo: +11.31 EUR
Máxima perda consecutiva: -99.27 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live24
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarkets-Live03
|0.44 × 16
|
ICMarkets-Live14
|0.50 × 32
|
ICMarketsSC-Live32
|0.52 × 378
|
ICMarketsSC-Live04
|0.61 × 1959
|
ICMarketsSC-Live17
|0.72 × 2354
|
ICMarketsSC-Live06
|0.81 × 62
|
ICMarketsSC-Live33
|0.85 × 930
|
ICMarketsSC-Live12
|0.89 × 18
|
ICMarketsSC-Live10
|0.98 × 2358
|
LiteForex-ECN.com
|1.45 × 20
|
RoboForex-ECN
|2.10 × 1249
|
Pepperstone-Edge07
|2.46 × 61
|
TradersWay-Live
|3.18 × 38
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|4.30 × 61
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
PlaceATrade-Real-4
|4.99 × 774
|
RSGFinance-Live
|5.88 × 103
|
FBS-Real-5
|7.00 × 2
|
GrandCapital-Server
|24.00 × 4
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-14%
0
0
USD
USD
179
EUR
EUR
3
100%
109
49%
69%
0.75
-0.35
EUR
EUR
50%
1:500