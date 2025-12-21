Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live15 0.08 × 26 ICMarketsSC-Live24 0.20 × 5 ICMarketsSC-Live14 0.24 × 17 ICMarkets-Live03 0.44 × 16 ICMarkets-Live14 0.50 × 32 ICMarketsSC-Live32 0.52 × 378 ICMarketsSC-Live04 0.61 × 1959 ICMarketsSC-Live17 0.72 × 2354 ICMarketsSC-Live06 0.81 × 62 ICMarketsSC-Live33 0.85 × 930 ICMarketsSC-Live12 0.89 × 18 ICMarketsSC-Live10 0.98 × 2358 LiteForex-ECN.com 1.45 × 20 RoboForex-ECN 2.10 × 1249 Pepperstone-Edge07 2.46 × 61 TradersWay-Live 3.18 × 38 OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1 4.30 × 61 XMGlobal-Real 35 4.32 × 22 PlaceATrade-Real-4 4.99 × 774 RSGFinance-Live 5.88 × 103 FBS-Real-5 7.00 × 2 GrandCapital-Server 24.00 × 4 Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen oderund den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen