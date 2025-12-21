SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / SteltTrading
Salih Musov Bodev

SteltTrading

Salih Musov Bodev
0 Bewertungen
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -14%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
109
Gewinntrades:
54 (49.54%)
Verlusttrades:
55 (50.46%)
Bester Trade:
7.17 EUR
Schlechtester Trade:
-8.52 EUR
Bruttoprofit:
118.40 EUR (19 562 pips)
Bruttoverlust:
-156.37 EUR (24 690 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (11.31 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
28.99 EUR (8)
Sharpe Ratio:
-0.12
Trading-Aktivität:
69.22%
Max deposit load:
128.60%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
24
Durchschn. Haltezeit:
6 Tage
Erholungsfaktor:
-0.38
Long-Positionen:
92 (84.40%)
Short-Positionen:
17 (15.60%)
Profit-Faktor:
0.76
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.35 EUR
Durchschnittlicher Profit:
2.19 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-2.84 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
34 (-99.27 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-99.27 EUR (34)
Wachstum pro Monat :
-13.78%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
48.93 EUR
Maximaler:
99.29 EUR (32.35%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
32.34% (99.27 EUR)
Kapital:
50.02% (129.98 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 14
GBPNZD 12
GBPJPY 8
EURNZD 7
EURAUD 6
NZDUSD 6
CHFJPY 6
GBPUSD 5
GBPAUD 5
GBPCAD 4
CADJPY 3
USDCAD 3
NZDCAD 3
NZDJPY 3
AUDNZD 2
EURUSD 2
AUDJPY 2
AUDCAD 2
USDCHF 2
AUDUSD 2
EURJPY 2
EURCAD 2
USDSGD 2
AUDCHF 1
CADCHF 1
NZDCHF 1
GBPCHF 1
EURGBP 1
EURCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 9
GBPNZD 22
GBPJPY -12
EURNZD 2
EURAUD -17
NZDUSD 1
CHFJPY -8
GBPUSD -2
GBPAUD -14
GBPCAD -5
CADJPY 5
USDCAD -3
NZDCAD -15
NZDJPY -13
AUDNZD 7
EURUSD -5
AUDJPY 2
AUDCAD 0
USDCHF 2
AUDUSD 9
EURJPY -2
EURCAD -4
USDSGD -6
AUDCHF 5
CADCHF 3
NZDCHF 0
GBPCHF 1
EURGBP -4
EURCHF -1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 1K
GBPNZD 3.6K
GBPJPY -1.2K
EURNZD 681
EURAUD -2.5K
NZDUSD 118
CHFJPY -1.2K
GBPUSD -168
GBPAUD -2.1K
GBPCAD -709
CADJPY 904
USDCAD -454
NZDCAD -2.1K
NZDJPY -2K
AUDNZD 1.3K
EURUSD -469
AUDJPY 273
AUDCAD 80
USDCHF 142
AUDUSD 908
EURJPY -283
EURCAD -577
USDSGD -731
AUDCHF 426
CADCHF 237
NZDCHF 6
GBPCHF 120
EURGBP -336
EURCHF -112
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +7.17 EUR
Schlechtester Trade: -9 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 34
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +11.31 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -99.27 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live24
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarkets-Live03
0.44 × 16
ICMarkets-Live14
0.50 × 32
ICMarketsSC-Live32
0.52 × 378
ICMarketsSC-Live04
0.61 × 1959
ICMarketsSC-Live17
0.72 × 2354
ICMarketsSC-Live06
0.81 × 62
ICMarketsSC-Live33
0.85 × 930
ICMarketsSC-Live12
0.89 × 18
ICMarketsSC-Live10
0.98 × 2358
LiteForex-ECN.com
1.45 × 20
RoboForex-ECN
2.10 × 1249
Pepperstone-Edge07
2.46 × 61
TradersWay-Live
3.18 × 38
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
4.30 × 61
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
PlaceATrade-Real-4
4.99 × 774
RSGFinance-Live
5.88 × 103
FBS-Real-5
7.00 × 2
GrandCapital-Server
24.00 × 4
Keine Bewertungen
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.