Salih Musov Bodev

SteltTrading

Salih Musov Bodev
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -16%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
106
Profit Trade:
51 (48.11%)
Loss Trade:
55 (51.89%)
Best Trade:
7.17 EUR
Worst Trade:
-8.52 EUR
Profitto lordo:
114.56 EUR (19 134 pips)
Perdita lorda:
-156.37 EUR (24 690 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (11.31 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
28.99 EUR (8)
Indice di Sharpe:
-0.13
Attività di trading:
69.22%
Massimo carico di deposito:
128.60%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
-0.42
Long Trade:
92 (86.79%)
Short Trade:
14 (13.21%)
Fattore di profitto:
0.73
Profitto previsto:
-0.39 EUR
Profitto medio:
2.25 EUR
Perdita media:
-2.84 EUR
Massime perdite consecutive:
34 (-99.27 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-99.27 EUR (34)
Crescita mensile:
-15.64%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
48.93 EUR
Massimale:
99.29 EUR (32.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.34% (99.27 EUR)
Per equità:
50.02% (129.98 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 14
GBPNZD 12
GBPJPY 8
EURNZD 7
EURAUD 6
CHFJPY 6
GBPUSD 5
GBPAUD 5
GBPCAD 4
CADJPY 3
NZDUSD 3
USDCAD 3
NZDCAD 3
NZDJPY 3
AUDNZD 2
EURUSD 2
AUDJPY 2
AUDCAD 2
USDCHF 2
AUDUSD 2
EURJPY 2
EURCAD 2
USDSGD 2
AUDCHF 1
CADCHF 1
NZDCHF 1
GBPCHF 1
EURGBP 1
EURCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 9
GBPNZD 22
GBPJPY -12
EURNZD 2
EURAUD -17
CHFJPY -8
GBPUSD -2
GBPAUD -14
GBPCAD -5
CADJPY 5
NZDUSD -3
USDCAD -3
NZDCAD -15
NZDJPY -13
AUDNZD 7
EURUSD -5
AUDJPY 2
AUDCAD 0
USDCHF 2
AUDUSD 9
EURJPY -2
EURCAD -4
USDSGD -6
AUDCHF 5
CADCHF 3
NZDCHF 0
GBPCHF 1
EURGBP -4
EURCHF -1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 1K
GBPNZD 3.6K
GBPJPY -1.2K
EURNZD 681
EURAUD -2.5K
CHFJPY -1.2K
GBPUSD -168
GBPAUD -2.1K
GBPCAD -709
CADJPY 904
NZDUSD -310
USDCAD -454
NZDCAD -2.1K
NZDJPY -2K
AUDNZD 1.3K
EURUSD -469
AUDJPY 273
AUDCAD 80
USDCHF 142
AUDUSD 908
EURJPY -283
EURCAD -577
USDSGD -731
AUDCHF 426
CADCHF 237
NZDCHF 6
GBPCHF 120
EURGBP -336
EURCHF -112
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.17 EUR
Worst Trade: -9 EUR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 34
Massimo profitto consecutivo: +11.31 EUR
Massima perdita consecutiva: -99.27 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live24
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarkets-Live03
0.44 × 16
ICMarkets-Live14
0.50 × 32
ICMarketsSC-Live32
0.52 × 378
ICMarketsSC-Live04
0.61 × 1959
ICMarketsSC-Live17
0.72 × 2354
ICMarketsSC-Live06
0.81 × 62
ICMarketsSC-Live33
0.85 × 930
ICMarketsSC-Live12
0.89 × 18
ICMarketsSC-Live10
0.98 × 2358
LiteForex-ECN.com
1.45 × 20
RoboForex-ECN
2.10 × 1249
Pepperstone-Edge07
2.46 × 61
TradersWay-Live
3.18 × 38
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
4.30 × 61
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
PlaceATrade-Real-4
4.99 × 774
RSGFinance-Live
5.88 × 103
FBS-Real-5
7.00 × 2
GrandCapital-Server
24.00 × 4
Non ci sono recensioni
2026.01.07 17:56
Share of trading days is too low
2026.01.07 16:53
Share of trading days is too low
2026.01.05 04:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.31 18:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 11:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.31 11:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 11:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.31 10:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.31 10:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 10:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.31 09:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.31 09:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 04:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 22:56
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.30 19:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 13:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 23:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 18:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 06:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.