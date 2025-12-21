- 자본
- 축소
트레이드:
106
이익 거래:
51 (48.11%)
손실 거래:
55 (51.89%)
최고의 거래:
7.17 EUR
최악의 거래:
-8.52 EUR
총 수익:
114.56 EUR (19 134 pips)
총 손실:
-156.37 EUR (24 690 pips)
연속 최대 이익:
10 (11.31 EUR)
연속 최대 이익:
28.99 EUR (8)
샤프 비율:
-0.13
거래 활동:
69.22%
최대 입금량:
128.60%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
6 일
회복 요인:
-0.42
롱(주식매수):
92 (86.79%)
숏(주식차입매도):
14 (13.21%)
수익 요인:
0.73
기대수익:
-0.39 EUR
평균 이익:
2.25 EUR
평균 손실:
-2.84 EUR
연속 최대 손실:
34 (-99.27 EUR)
연속 최대 손실:
-99.27 EUR (34)
월별 성장률:
-15.64%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
48.93 EUR
최대한의:
99.29 EUR (32.35%)
상대적 삭감:
잔고별:
32.34% (99.27 EUR)
자본금별:
50.02% (129.98 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|14
|GBPNZD
|12
|GBPJPY
|8
|EURNZD
|7
|EURAUD
|6
|CHFJPY
|6
|GBPUSD
|5
|GBPAUD
|5
|GBPCAD
|4
|CADJPY
|3
|NZDUSD
|3
|USDCAD
|3
|NZDCAD
|3
|NZDJPY
|3
|AUDNZD
|2
|EURUSD
|2
|AUDJPY
|2
|AUDCAD
|2
|USDCHF
|2
|AUDUSD
|2
|EURJPY
|2
|EURCAD
|2
|USDSGD
|2
|AUDCHF
|1
|CADCHF
|1
|NZDCHF
|1
|GBPCHF
|1
|EURGBP
|1
|EURCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|9
|GBPNZD
|22
|GBPJPY
|-12
|EURNZD
|2
|EURAUD
|-17
|CHFJPY
|-8
|GBPUSD
|-2
|GBPAUD
|-14
|GBPCAD
|-5
|CADJPY
|5
|NZDUSD
|-3
|USDCAD
|-3
|NZDCAD
|-15
|NZDJPY
|-13
|AUDNZD
|7
|EURUSD
|-5
|AUDJPY
|2
|AUDCAD
|0
|USDCHF
|2
|AUDUSD
|9
|EURJPY
|-2
|EURCAD
|-4
|USDSGD
|-6
|AUDCHF
|5
|CADCHF
|3
|NZDCHF
|0
|GBPCHF
|1
|EURGBP
|-4
|EURCHF
|-1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|1K
|GBPNZD
|3.6K
|GBPJPY
|-1.2K
|EURNZD
|681
|EURAUD
|-2.5K
|CHFJPY
|-1.2K
|GBPUSD
|-168
|GBPAUD
|-2.1K
|GBPCAD
|-709
|CADJPY
|904
|NZDUSD
|-310
|USDCAD
|-454
|NZDCAD
|-2.1K
|NZDJPY
|-2K
|AUDNZD
|1.3K
|EURUSD
|-469
|AUDJPY
|273
|AUDCAD
|80
|USDCHF
|142
|AUDUSD
|908
|EURJPY
|-283
|EURCAD
|-577
|USDSGD
|-731
|AUDCHF
|426
|CADCHF
|237
|NZDCHF
|6
|GBPCHF
|120
|EURGBP
|-336
|EURCHF
|-112
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +7.17 EUR
최악의 거래: -9 EUR
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 34
연속 최대 이익: +11.31 EUR
연속 최대 손실: -99.27 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live17"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live24
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarkets-Live03
|0.44 × 16
|
ICMarkets-Live14
|0.50 × 32
|
ICMarketsSC-Live32
|0.52 × 378
|
ICMarketsSC-Live04
|0.61 × 1959
|
ICMarketsSC-Live17
|0.72 × 2354
|
ICMarketsSC-Live06
|0.81 × 62
|
ICMarketsSC-Live33
|0.85 × 930
|
ICMarketsSC-Live12
|0.89 × 18
|
ICMarketsSC-Live10
|0.98 × 2358
|
LiteForex-ECN.com
|1.45 × 20
|
RoboForex-ECN
|2.10 × 1249
|
Pepperstone-Edge07
|2.46 × 61
|
TradersWay-Live
|3.18 × 38
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|4.30 × 61
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
PlaceATrade-Real-4
|4.99 × 774
|
RSGFinance-Live
|5.88 × 103
|
FBS-Real-5
|7.00 × 2
|
GrandCapital-Server
|24.00 × 4
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-16%
0
0
USD
USD
175
EUR
EUR
3
100%
106
48%
69%
0.73
-0.39
EUR
EUR
50%
1:500