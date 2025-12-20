- Büyüme
İşlemler:
69
Kârla kapanan işlemler:
39 (56.52%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (43.48%)
En iyi işlem:
135.00 USD
En kötü işlem:
-60.00 USD
Brüt kâr:
1 061.16 USD (608 594 pips)
Brüt zarar:
-528.09 USD (393 901 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (84.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
135.00 USD (1)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
71.64%
Maks. mevduat yükü:
1.37%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
70
Ort. tutma süresi:
37 dakika
Düzelme faktörü:
3.57
Alış işlemleri:
29 (42.03%)
Satış işlemleri:
40 (57.97%)
Kâr faktörü:
2.01
Beklenen getiri:
7.73 USD
Ortalama kâr:
27.21 USD
Ortalama zarar:
-17.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-148.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-148.12 USD (6)
Aylık büyüme:
89.65%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
26.83 USD
Maksimum:
149.33 USD (46.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.74% (149.33 USD)
Varlığa göre:
0.59% (4.79 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|40
|BTCUSD
|27
|USTEC_x100
|1
|ETHUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|448
|BTCUSD
|100
|USTEC_x100
|25
|ETHUSD
|-40
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|68K
|BTCUSD
|148K
|USTEC_x100
|2.5K
|ETHUSD
|-4K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +135.00 USD
En kötü işlem: -60 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +84.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -148.12 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
Consistent Profit
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
90%
0
0
USD
USD
812
USD
USD
1
0%
69
56%
72%
2.00
7.73
USD
USD
40%
1:200