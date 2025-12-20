SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Consistent Pro
Budiyanto

Consistent Pro

Budiyanto
0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 0%
Exness-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
166
Transacciones Rentables:
84 (50.60%)
Transacciones Irrentables:
82 (49.40%)
Mejor transacción:
450.00 USD
Peor transacción:
-231.63 USD
Beneficio Bruto:
3 066.66 USD (1 342 944 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 871.48 USD (1 254 180 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (124.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
450.00 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
25.95%
Carga máxima del depósito:
45.96%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
50
Tiempo medio de espera:
44 minutos
Factor de Recuperación:
3.04
Transacciones Largas:
81 (48.80%)
Transacciones Cortas:
85 (51.20%)
Factor de Beneficio:
1.64
Beneficio Esperado:
7.20 USD
Beneficio medio:
36.51 USD
Pérdidas medias:
-22.82 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-148.12 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-343.49 USD (3)
Crecimiento al mes:
293.47%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
26.83 USD
Máxima:
393.49 USD (34.51%)
Reducción relativa:
De balance:
39.74% (149.33 USD)
De fondos:
7.84% (67.21 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 84
BTCUSD 79
USTEC_x100 2
ETHUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 872
BTCUSD 278
USTEC_x100 85
ETHUSD -40
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -9.2K
BTCUSD 96K
USTEC_x100 5.5K
ETHUSD -4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +450.00 USD
Peor transacción: -232 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +124.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -148.12 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Axi-US16-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 524
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
Capital.com-Real
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
ICTrading-Live29
0.00 × 21
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
otros 66...
Consistent Profit
No hay comentarios
2026.01.01 03:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.20 13:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.20 13:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.20 12:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
