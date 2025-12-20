СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Consistent Pro
Budiyanto

Consistent Pro

Budiyanto
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 1%
Exness-Real
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
167
Прибыльных трейдов:
85 (50.89%)
Убыточных трейдов:
82 (49.10%)
Лучший трейд:
450.00 USD
Худший трейд:
-231.63 USD
Общая прибыль:
3 071.16 USD (1 357 943 pips)
Общий убыток:
-1 871.48 USD (1 254 180 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (124.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
450.00 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
27.01%
Макс. загрузка депозита:
45.96%
Последний трейд:
29 минут
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
45 минут
Фактор восстановления:
3.05
Длинных трейдов:
82 (49.10%)
Коротких трейдов:
85 (50.90%)
Профит фактор:
1.64
Мат. ожидание:
7.18 USD
Средняя прибыль:
36.13 USD
Средний убыток:
-22.82 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-148.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-343.49 USD (3)
Прирост в месяц:
295.12%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
26.83 USD
Максимальная:
393.49 USD (34.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.74% (149.33 USD)
По эквити:
7.84% (67.21 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 84
BTCUSD 80
USTEC_x100 2
ETHUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 872
BTCUSD 283
USTEC_x100 85
ETHUSD -40
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -9.2K
BTCUSD 111K
USTEC_x100 5.5K
ETHUSD -4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +450.00 USD
Худший трейд: -232 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +124.00 USD
Макс. убыток в серии: -148.12 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Axi-US16-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 524
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
Capital.com-Real
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
ICTrading-Live29
0.00 × 21
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
еще 66...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Consistent Profit
Нет отзывов
2026.01.01 03:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.20 13:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.20 13:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.20 12:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Consistent Pro
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
1.1K
USD
3
0%
167
50%
27%
1.64
7.18
USD
40%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.