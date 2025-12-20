- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
167
Прибыльных трейдов:
85 (50.89%)
Убыточных трейдов:
82 (49.10%)
Лучший трейд:
450.00 USD
Худший трейд:
-231.63 USD
Общая прибыль:
3 071.16 USD (1 357 943 pips)
Общий убыток:
-1 871.48 USD (1 254 180 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (124.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
450.00 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
27.01%
Макс. загрузка депозита:
45.96%
Последний трейд:
29 минут
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
45 минут
Фактор восстановления:
3.05
Длинных трейдов:
82 (49.10%)
Коротких трейдов:
85 (50.90%)
Профит фактор:
1.64
Мат. ожидание:
7.18 USD
Средняя прибыль:
36.13 USD
Средний убыток:
-22.82 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-148.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-343.49 USD (3)
Прирост в месяц:
295.12%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
26.83 USD
Максимальная:
393.49 USD (34.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.74% (149.33 USD)
По эквити:
7.84% (67.21 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|84
|BTCUSD
|80
|USTEC_x100
|2
|ETHUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|872
|BTCUSD
|283
|USTEC_x100
|85
|ETHUSD
|-40
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-9.2K
|BTCUSD
|111K
|USTEC_x100
|5.5K
|ETHUSD
|-4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +450.00 USD
Худший трейд: -232 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +124.00 USD
Макс. убыток в серии: -148.12 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
