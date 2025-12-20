- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
166
Negociações com lucro:
84 (50.60%)
Negociações com perda:
82 (49.40%)
Melhor negociação:
450.00 USD
Pior negociação:
-231.63 USD
Lucro bruto:
3 066.66 USD (1 342 944 pips)
Perda bruta:
-1 871.48 USD (1 254 180 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (124.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
450.00 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
25.95%
Depósito máximo carregado:
45.96%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
50
Tempo médio de espera:
44 minutos
Fator de recuperação:
3.04
Negociações longas:
81 (48.80%)
Negociações curtas:
85 (51.20%)
Fator de lucro:
1.64
Valor esperado:
7.20 USD
Lucro médio:
36.51 USD
Perda média:
-22.82 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-148.12 USD)
Máxima perda consecutiva:
-343.49 USD (3)
Crescimento mensal:
293.47%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
26.83 USD
Máximo:
393.49 USD (34.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
39.74% (149.33 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.84% (67.21 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|84
|BTCUSD
|79
|USTEC_x100
|2
|ETHUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|872
|BTCUSD
|278
|USTEC_x100
|85
|ETHUSD
|-40
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-9.2K
|BTCUSD
|96K
|USTEC_x100
|5.5K
|ETHUSD
|-4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +450.00 USD
Pior negociação: -232 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +124.00 USD
Máxima perda consecutiva: -148.12 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
