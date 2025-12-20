SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Consistent Pro
Budiyanto

Consistent Pro

Budiyanto
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 0%
Exness-Real
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
166
Negociações com lucro:
84 (50.60%)
Negociações com perda:
82 (49.40%)
Melhor negociação:
450.00 USD
Pior negociação:
-231.63 USD
Lucro bruto:
3 066.66 USD (1 342 944 pips)
Perda bruta:
-1 871.48 USD (1 254 180 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (124.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
450.00 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
25.95%
Depósito máximo carregado:
45.96%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
50
Tempo médio de espera:
44 minutos
Fator de recuperação:
3.04
Negociações longas:
81 (48.80%)
Negociações curtas:
85 (51.20%)
Fator de lucro:
1.64
Valor esperado:
7.20 USD
Lucro médio:
36.51 USD
Perda média:
-22.82 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-148.12 USD)
Máxima perda consecutiva:
-343.49 USD (3)
Crescimento mensal:
293.47%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
26.83 USD
Máximo:
393.49 USD (34.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
39.74% (149.33 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.84% (67.21 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 84
BTCUSD 79
USTEC_x100 2
ETHUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 872
BTCUSD 278
USTEC_x100 85
ETHUSD -40
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -9.2K
BTCUSD 96K
USTEC_x100 5.5K
ETHUSD -4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +450.00 USD
Pior negociação: -232 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +124.00 USD
Máxima perda consecutiva: -148.12 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Axi-US16-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 524
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
Capital.com-Real
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
ICTrading-Live29
0.00 × 21
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
66 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Consistent Profit
Sem comentários
2026.01.01 03:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.20 13:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.20 13:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.20 12:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Consistent Pro
30 USD por mês
0%
0
0
USD
1.1K
USD
3
0%
166
50%
26%
1.63
7.20
USD
40%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.