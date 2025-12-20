SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Consistent Pro
Budiyanto

Consistent Pro

Budiyanto
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 0%
Exness-Real
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
166
Gewinntrades:
84 (50.60%)
Verlusttrades:
82 (49.40%)
Bester Trade:
450.00 USD
Schlechtester Trade:
-231.63 USD
Bruttoprofit:
3 066.66 USD (1 342 944 pips)
Bruttoverlust:
-1 871.48 USD (1 254 180 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (124.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
450.00 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
25.95%
Max deposit load:
45.96%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
50
Durchschn. Haltezeit:
44 Minuten
Erholungsfaktor:
3.04
Long-Positionen:
81 (48.80%)
Short-Positionen:
85 (51.20%)
Profit-Faktor:
1.64
Mathematische Gewinnerwartung:
7.20 USD
Durchschnittlicher Profit:
36.51 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-22.82 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-148.12 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-343.49 USD (3)
Wachstum pro Monat :
293.47%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
26.83 USD
Maximaler:
393.49 USD (34.51%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
39.74% (149.33 USD)
Kapital:
7.84% (67.21 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 84
BTCUSD 79
USTEC_x100 2
ETHUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 872
BTCUSD 278
USTEC_x100 85
ETHUSD -40
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -9.2K
BTCUSD 96K
USTEC_x100 5.5K
ETHUSD -4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +450.00 USD
Schlechtester Trade: -232 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +124.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -148.12 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Axi-US16-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 524
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
Capital.com-Real
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
ICTrading-Live29
0.00 × 21
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
noch 66 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Consistent Profit
Keine Bewertungen
2026.01.01 03:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.20 13:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.20 13:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.20 12:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Consistent Pro
30 USD pro Monat
0%
0
0
USD
1.1K
USD
3
0%
166
50%
26%
1.63
7.20
USD
40%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.