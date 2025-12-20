シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Consistent Pro
Budiyanto

Consistent Pro

Budiyanto
レビュー0件
信頼性
3週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 0%
Exness-Real
1:200
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
166
利益トレード:
84 (50.60%)
損失トレード:
82 (49.40%)
ベストトレード:
450.00 USD
最悪のトレード:
-231.63 USD
総利益:
3 066.66 USD (1 342 944 pips)
総損失:
-1 871.48 USD (1 254 180 pips)
最大連続の勝ち:
7 (124.00 USD)
最大連続利益:
450.00 USD (1)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
25.95%
最大入金額:
45.96%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
50
平均保有時間:
44 分
リカバリーファクター:
3.04
長いトレード:
81 (48.80%)
短いトレード:
85 (51.20%)
プロフィットファクター:
1.64
期待されたペイオフ:
7.20 USD
平均利益:
36.51 USD
平均損失:
-22.82 USD
最大連続の負け:
6 (-148.12 USD)
最大連続損失:
-343.49 USD (3)
月間成長:
293.47%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
26.83 USD
最大の:
393.49 USD (34.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
39.74% (149.33 USD)
エクイティによる:
7.84% (67.21 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 84
BTCUSD 79
USTEC_x100 2
ETHUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 872
BTCUSD 278
USTEC_x100 85
ETHUSD -40
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -9.2K
BTCUSD 96K
USTEC_x100 5.5K
ETHUSD -4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +450.00 USD
最悪のトレード: -232 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +124.00 USD
最大連続損失: -148.12 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Axi-US16-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 524
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
Capital.com-Real
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
ICTrading-Live29
0.00 × 21
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
66 より多く...
Consistent Profit
レビューなし
2026.01.01 03:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.20 13:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.20 13:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.20 12:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Consistent Pro
30 USD/月
0%
0
0
USD
1.1K
USD
3
0%
166
50%
26%
1.63
7.20
USD
40%
1:200
コピー

