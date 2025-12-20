- 成長
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
166
利益トレード:
84 (50.60%)
損失トレード:
82 (49.40%)
ベストトレード:
450.00 USD
最悪のトレード:
-231.63 USD
総利益:
3 066.66 USD (1 342 944 pips)
総損失:
-1 871.48 USD (1 254 180 pips)
最大連続の勝ち:
7 (124.00 USD)
最大連続利益:
450.00 USD (1)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
25.95%
最大入金額:
45.96%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
50
平均保有時間:
44 分
リカバリーファクター:
3.04
長いトレード:
81 (48.80%)
短いトレード:
85 (51.20%)
プロフィットファクター:
1.64
期待されたペイオフ:
7.20 USD
平均利益:
36.51 USD
平均損失:
-22.82 USD
最大連続の負け:
6 (-148.12 USD)
最大連続損失:
-343.49 USD (3)
月間成長:
293.47%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
26.83 USD
最大の:
393.49 USD (34.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
39.74% (149.33 USD)
エクイティによる:
7.84% (67.21 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|84
|BTCUSD
|79
|USTEC_x100
|2
|ETHUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|872
|BTCUSD
|278
|USTEC_x100
|85
|ETHUSD
|-40
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-9.2K
|BTCUSD
|96K
|USTEC_x100
|5.5K
|ETHUSD
|-4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +450.00 USD
最悪のトレード: -232 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +124.00 USD
最大連続損失: -148.12 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
