- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
69
Profit Trade:
39 (56.52%)
Loss Trade:
30 (43.48%)
Best Trade:
135.00 USD
Worst Trade:
-60.00 USD
Profitto lordo:
1 061.16 USD (608 594 pips)
Perdita lorda:
-528.09 USD (393 901 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (84.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
135.00 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
71.64%
Massimo carico di deposito:
1.37%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
70
Tempo di attesa medio:
37 minuti
Fattore di recupero:
3.57
Long Trade:
29 (42.03%)
Short Trade:
40 (57.97%)
Fattore di profitto:
2.01
Profitto previsto:
7.73 USD
Profitto medio:
27.21 USD
Perdita media:
-17.60 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-148.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-148.12 USD (6)
Crescita mensile:
89.65%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
26.83 USD
Massimale:
149.33 USD (46.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.74% (149.33 USD)
Per equità:
0.59% (4.79 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|40
|BTCUSD
|27
|USTEC_x100
|1
|ETHUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|448
|BTCUSD
|100
|USTEC_x100
|25
|ETHUSD
|-40
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|68K
|BTCUSD
|148K
|USTEC_x100
|2.5K
|ETHUSD
|-4K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +135.00 USD
Worst Trade: -60 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +84.50 USD
Massima perdita consecutiva: -148.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
Consistent Profit
Non ci sono recensioni
