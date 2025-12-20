- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
166
盈利交易:
84 (50.60%)
亏损交易:
82 (49.40%)
最好交易:
450.00 USD
最差交易:
-231.63 USD
毛利:
3 066.66 USD (1 342 944 pips)
毛利亏损:
-1 871.48 USD (1 254 180 pips)
最大连续赢利:
7 (124.00 USD)
最大连续盈利:
450.00 USD (1)
夏普比率:
0.16
交易活动:
25.95%
最大入金加载:
45.96%
最近交易:
50 几分钟前
每周交易:
50
平均持有时间:
44 分钟
采收率:
3.04
长期交易:
81 (48.80%)
短期交易:
85 (51.20%)
利润因子:
1.64
预期回报:
7.20 USD
平均利润:
36.51 USD
平均损失:
-22.82 USD
最大连续失误:
6 (-148.12 USD)
最大连续亏损:
-343.49 USD (3)
每月增长:
293.47%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
26.83 USD
最大值:
393.49 USD (34.51%)
相对跌幅:
结余:
39.74% (149.33 USD)
净值:
7.84% (67.21 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|84
|BTCUSD
|79
|USTEC_x100
|2
|ETHUSD
|1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|872
|BTCUSD
|278
|USTEC_x100
|85
|ETHUSD
|-40
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-9.2K
|BTCUSD
|96K
|USTEC_x100
|5.5K
|ETHUSD
|-4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +450.00 USD
最差交易: -232 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +124.00 USD
最大连续亏损: -148.12 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
Exness-Real18
|0.00 × 1
Exness-Real24
|0.00 × 1
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
Capital.com-Real
|0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
