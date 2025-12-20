SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Engulfman
Burhan Bin Karman

Engulfman

Burhan Bin Karman
0 inceleme
10 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 65%
Monaxa-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
195
Kârla kapanan işlemler:
106 (54.35%)
Zararla kapanan işlemler:
89 (45.64%)
En iyi işlem:
198.07 USD
En kötü işlem:
-62.34 USD
Brüt kâr:
3 205.27 USD (332 484 pips)
Brüt zarar:
-841.96 USD (593 319 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (998.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
998.23 USD (13)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
23 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
10.96
Alış işlemleri:
165 (84.62%)
Satış işlemleri:
30 (15.38%)
Kâr faktörü:
3.81
Beklenen getiri:
12.12 USD
Ortalama kâr:
30.24 USD
Ortalama zarar:
-9.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-110.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-134.14 USD (8)
Aylık büyüme:
240.54%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21.47 USD
Maksimum:
215.65 USD (11.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.99% (215.65 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 184
BTCUSD 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.4K
BTCUSD -50
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 241K
BTCUSD -502K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +198.07 USD
En kötü işlem: -62 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +998.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -110.97 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monaxa-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GerchikCo-MT5
0.00 × 1
Hello fellow trader.my trading strategy is Engulfing failed.only trade for best setup and swing trade.
İnceleme yok
2025.12.20 10:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.20 10:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
