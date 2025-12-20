- 성장
- 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
- 자본
- 축소
트레이드:
216
이익 거래:
115 (53.24%)
손실 거래:
101 (46.76%)
최고의 거래:
198.07 USD
최악의 거래:
-62.34 USD
총 수익:
3 217.28 USD (333 681 pips)
총 손실:
-986.01 USD (607 720 pips)
연속 최대 이익:
13 (998.23 USD)
연속 최대 이익:
998.23 USD (13)
샤프 비율:
0.25
거래 활동:
7.31%
최대 입금량:
6.84%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
9.83
롱(주식매수):
174 (80.56%)
숏(주식차입매도):
42 (19.44%)
수익 요인:
3.26
기대수익:
10.33 USD
평균 이익:
27.98 USD
평균 손실:
-9.76 USD
연속 최대 손실:
17 (-186.96 USD)
연속 최대 손실:
-186.96 USD (17)
월별 성장률:
70.35%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
21.47 USD
최대한의:
227.10 USD (8.23%)
상대적 삭감:
잔고별:
34.99% (215.65 USD)
자본금별:
19.89% (98.31 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|205
|BTCUSD
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|2.3K
|BTCUSD
|-50
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|228K
|BTCUSD
|-502K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +198.07 USD
최악의 거래: -62 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 17
연속 최대 이익: +998.23 USD
연속 최대 손실: -186.96 USD
Hello fellow trader.my trading strategy is Engulfing failed.only trade for best setup and swing trade.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
37%
0
0
USD
USD
463
USD
USD
12
0%
216
53%
7%
3.26
10.33
USD
USD
35%
1:500