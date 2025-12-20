SignaleKategorien
Burhan Bin Karman

Engulfman

Burhan Bin Karman
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
11 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 47%
Monaxa-MT5
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
210
Gewinntrades:
111 (52.85%)
Verlusttrades:
99 (47.14%)
Bester Trade:
198.07 USD
Schlechtester Trade:
-62.34 USD
Bruttoprofit:
3 211.89 USD (333 144 pips)
Bruttoverlust:
-946.36 USD (603 756 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (998.23 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
998.23 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.26
Trading-Aktivität:
13.73%
Max deposit load:
6.84%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
10.51
Long-Positionen:
168 (80.00%)
Short-Positionen:
42 (20.00%)
Profit-Faktor:
3.39
Mathematische Gewinnerwartung:
10.79 USD
Durchschnittlicher Profit:
28.94 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.56 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-186.96 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-186.96 USD (17)
Wachstum pro Monat :
57.22%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
21.47 USD
Maximaler:
215.65 USD (11.07%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
34.99% (215.65 USD)
Kapital:
19.89% (98.31 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 199
BTCUSD 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 2.3K
BTCUSD -50
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 232K
BTCUSD -502K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +198.07 USD
Schlechtester Trade: -62 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 17
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +998.23 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -186.96 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Monaxa-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

GerchikCo-MT5
0.00 × 1
Hello fellow trader.my trading strategy is Engulfing failed.only trade for best setup and swing trade.
Keine Bewertungen
2025.12.24 13:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.20 10:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.20 10:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
