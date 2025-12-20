- Wachstum
- Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
210
Gewinntrades:
111 (52.85%)
Verlusttrades:
99 (47.14%)
Bester Trade:
198.07 USD
Schlechtester Trade:
-62.34 USD
Bruttoprofit:
3 211.89 USD (333 144 pips)
Bruttoverlust:
-946.36 USD (603 756 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (998.23 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
998.23 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.26
Trading-Aktivität:
13.73%
Max deposit load:
6.84%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
10.51
Long-Positionen:
168 (80.00%)
Short-Positionen:
42 (20.00%)
Profit-Faktor:
3.39
Mathematische Gewinnerwartung:
10.79 USD
Durchschnittlicher Profit:
28.94 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.56 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-186.96 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-186.96 USD (17)
Wachstum pro Monat :
57.22%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
21.47 USD
Maximaler:
215.65 USD (11.07%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
34.99% (215.65 USD)
Kapital:
19.89% (98.31 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|199
|BTCUSD
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|2.3K
|BTCUSD
|-50
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|232K
|BTCUSD
|-502K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +198.07 USD
Schlechtester Trade: -62 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 17
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +998.23 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -186.96 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Monaxa-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
GerchikCo-MT5
|0.00 × 1
Hello fellow trader.my trading strategy is Engulfing failed.only trade for best setup and swing trade.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
47%
0
0
USD
USD
497
USD
USD
11
0%
210
52%
14%
3.39
10.79
USD
USD
35%
1:500