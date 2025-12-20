- 成長
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
トレード:
207
利益トレード:
108 (52.17%)
損失トレード:
99 (47.83%)
ベストトレード:
198.07 USD
最悪のトレード:
-62.34 USD
総利益:
3 209.02 USD (332 858 pips)
総損失:
-946.36 USD (603 756 pips)
最大連続の勝ち:
13 (998.23 USD)
最大連続利益:
998.23 USD (13)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
10.78%
最大入金額:
5.56%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
10.49
長いトレード:
165 (79.71%)
短いトレード:
42 (20.29%)
プロフィットファクター:
3.39
期待されたペイオフ:
10.93 USD
平均利益:
29.71 USD
平均損失:
-9.56 USD
最大連続の負け:
17 (-186.96 USD)
最大連続損失:
-186.96 USD (17)
月間成長:
163.22%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
21.47 USD
最大の:
215.65 USD (11.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
34.99% (215.65 USD)
エクイティによる:
5.29% (47.70 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|196
|BTCUSD
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|2.3K
|BTCUSD
|-50
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|231K
|BTCUSD
|-502K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
ベストトレード: +198.07 USD
最悪のトレード: -62 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 17
最大連続利益: +998.23 USD
最大連続損失: -186.96 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Monaxa-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
GerchikCo-MT5
|0.00 × 1
Hello fellow trader.my trading strategy is Engulfing failed.only trade for best setup and swing trade.
レビューなし
30 USD/月
46%
0
0
USD
USD
494
USD
USD
10
0%
207
52%
11%
3.39
10.93
USD
USD
35%
1:500