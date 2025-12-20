- 成长
交易:
207
盈利交易:
108 (52.17%)
亏损交易:
99 (47.83%)
最好交易:
198.07 USD
最差交易:
-62.34 USD
毛利:
3 209.02 USD (332 858 pips)
毛利亏损:
-946.36 USD (603 756 pips)
最大连续赢利:
13 (998.23 USD)
最大连续盈利:
998.23 USD (13)
夏普比率:
0.26
交易活动:
10.02%
最大入金加载:
5.25%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
17
平均持有时间:
8 小时
采收率:
10.49
长期交易:
165 (79.71%)
短期交易:
42 (20.29%)
利润因子:
3.39
预期回报:
10.93 USD
平均利润:
29.71 USD
平均损失:
-9.56 USD
最大连续失误:
17 (-186.96 USD)
最大连续亏损:
-186.96 USD (17)
每月增长:
259.48%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
21.47 USD
最大值:
215.65 USD (11.07%)
相对跌幅:
结余:
34.99% (215.65 USD)
净值:
5.29% (47.70 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|196
|BTCUSD
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2.3K
|BTCUSD
|-50
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|231K
|BTCUSD
|-502K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +198.07 USD
最差交易: -62 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 17
最大连续盈利: +998.23 USD
最大连续亏损: -186.96 USD
Hello fellow trader.my trading strategy is Engulfing failed.only trade for best setup and swing trade.
