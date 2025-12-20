- Crescimento
Negociações:
207
Negociações com lucro:
108 (52.17%)
Negociações com perda:
99 (47.83%)
Melhor negociação:
198.07 USD
Pior negociação:
-62.34 USD
Lucro bruto:
3 209.02 USD (332 858 pips)
Perda bruta:
-946.36 USD (603 756 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (998.23 USD)
Máximo lucro consecutivo:
998.23 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
10.78%
Depósito máximo carregado:
5.56%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
10.49
Negociações longas:
165 (79.71%)
Negociações curtas:
42 (20.29%)
Fator de lucro:
3.39
Valor esperado:
10.93 USD
Lucro médio:
29.71 USD
Perda média:
-9.56 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-186.96 USD)
Máxima perda consecutiva:
-186.96 USD (17)
Crescimento mensal:
163.22%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
21.47 USD
Máximo:
215.65 USD (11.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
34.99% (215.65 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.29% (47.70 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|196
|BTCUSD
|11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|2.3K
|BTCUSD
|-50
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|231K
|BTCUSD
|-502K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +198.07 USD
Pior negociação: -62 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 17
Máximo lucro consecutivo: +998.23 USD
Máxima perda consecutiva: -186.96 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Monaxa-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
GerchikCo-MT5
|0.00 × 1
Hello fellow trader.my trading strategy is Engulfing failed.only trade for best setup and swing trade.
