Burhan Bin Karman

Engulfman

Burhan Bin Karman
0 comentários
Confiabilidade
10 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 46%
Monaxa-MT5
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
207
Negociações com lucro:
108 (52.17%)
Negociações com perda:
99 (47.83%)
Melhor negociação:
198.07 USD
Pior negociação:
-62.34 USD
Lucro bruto:
3 209.02 USD (332 858 pips)
Perda bruta:
-946.36 USD (603 756 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (998.23 USD)
Máximo lucro consecutivo:
998.23 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
10.78%
Depósito máximo carregado:
5.56%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
10.49
Negociações longas:
165 (79.71%)
Negociações curtas:
42 (20.29%)
Fator de lucro:
3.39
Valor esperado:
10.93 USD
Lucro médio:
29.71 USD
Perda média:
-9.56 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-186.96 USD)
Máxima perda consecutiva:
-186.96 USD (17)
Crescimento mensal:
163.22%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
21.47 USD
Máximo:
215.65 USD (11.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
34.99% (215.65 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.29% (47.70 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 196
BTCUSD 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 2.3K
BTCUSD -50
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 231K
BTCUSD -502K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +198.07 USD
Pior negociação: -62 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 17
Máximo lucro consecutivo: +998.23 USD
Máxima perda consecutiva: -186.96 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Monaxa-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

GerchikCo-MT5
0.00 × 1
Hello fellow trader.my trading strategy is Engulfing failed.only trade for best setup and swing trade.
Sem comentários
2025.12.24 13:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.20 10:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.20 10:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
