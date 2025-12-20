SegnaliSezioni
Burhan Bin Karman

Engulfman

Burhan Bin Karman
0 recensioni
10 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 65%
Monaxa-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
195
Profit Trade:
106 (54.35%)
Loss Trade:
89 (45.64%)
Best Trade:
198.07 USD
Worst Trade:
-62.34 USD
Profitto lordo:
3 205.27 USD (332 484 pips)
Perdita lorda:
-841.96 USD (593 319 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (998.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
998.23 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
10.96
Long Trade:
165 (84.62%)
Short Trade:
30 (15.38%)
Fattore di profitto:
3.81
Profitto previsto:
12.12 USD
Profitto medio:
30.24 USD
Perdita media:
-9.46 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-110.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-134.14 USD (8)
Crescita mensile:
240.54%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.47 USD
Massimale:
215.65 USD (11.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.99% (215.65 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 184
BTCUSD 11
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.4K
BTCUSD -50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 241K
BTCUSD -502K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +198.07 USD
Worst Trade: -62 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +998.23 USD
Massima perdita consecutiva: -110.97 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monaxa-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GerchikCo-MT5
0.00 × 1
Hello fellow trader.my trading strategy is Engulfing failed.only trade for best setup and swing trade.
2025.12.20 10:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.20 10:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
