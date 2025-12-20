- Crescita
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche.
Trade:
195
Profit Trade:
106 (54.35%)
Loss Trade:
89 (45.64%)
Best Trade:
198.07 USD
Worst Trade:
-62.34 USD
Profitto lordo:
3 205.27 USD (332 484 pips)
Perdita lorda:
-841.96 USD (593 319 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (998.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
998.23 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
10.96
Long Trade:
165 (84.62%)
Short Trade:
30 (15.38%)
Fattore di profitto:
3.81
Profitto previsto:
12.12 USD
Profitto medio:
30.24 USD
Perdita media:
-9.46 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-110.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-134.14 USD (8)
Crescita mensile:
240.54%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.47 USD
Massimale:
215.65 USD (11.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.99% (215.65 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|184
|BTCUSD
|11
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.4K
|BTCUSD
|-50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|241K
|BTCUSD
|-502K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +198.07 USD
Worst Trade: -62 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +998.23 USD
Massima perdita consecutiva: -110.97 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monaxa-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GerchikCo-MT5
|0.00 × 1
Hello fellow trader.my trading strategy is Engulfing failed.only trade for best setup and swing trade.
