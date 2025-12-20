SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Engulfman
Burhan Bin Karman

Engulfman

Burhan Bin Karman
0 comentarios
Fiabilidad
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 46%
Monaxa-MT5
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
207
Transacciones Rentables:
108 (52.17%)
Transacciones Irrentables:
99 (47.83%)
Mejor transacción:
198.07 USD
Peor transacción:
-62.34 USD
Beneficio Bruto:
3 209.02 USD (332 858 pips)
Pérdidas Brutas:
-946.36 USD (603 756 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (998.23 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
998.23 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.26
Actividad comercial:
10.78%
Carga máxima del depósito:
5.56%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
10.49
Transacciones Largas:
165 (79.71%)
Transacciones Cortas:
42 (20.29%)
Factor de Beneficio:
3.39
Beneficio Esperado:
10.93 USD
Beneficio medio:
29.71 USD
Pérdidas medias:
-9.56 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-186.96 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-186.96 USD (17)
Crecimiento al mes:
163.22%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
21.47 USD
Máxima:
215.65 USD (11.07%)
Reducción relativa:
De balance:
34.99% (215.65 USD)
De fondos:
5.29% (47.70 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 196
BTCUSD 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 2.3K
BTCUSD -50
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 231K
BTCUSD -502K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +198.07 USD
Peor transacción: -62 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 17
Beneficio máximo consecutivo: +998.23 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -186.96 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Monaxa-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

GerchikCo-MT5
0.00 × 1
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Hello fellow trader.my trading strategy is Engulfing failed.only trade for best setup and swing trade.
No hay comentarios
2025.12.24 13:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.20 10:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.20 10:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Engulfman
30 USD al mes
46%
0
0
USD
494
USD
10
0%
207
52%
11%
3.39
10.93
USD
35%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.