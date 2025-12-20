- Прирост
Всего трейдов:
207
Прибыльных трейдов:
108 (52.17%)
Убыточных трейдов:
99 (47.83%)
Лучший трейд:
198.07 USD
Худший трейд:
-62.34 USD
Общая прибыль:
3 209.02 USD (332 858 pips)
Общий убыток:
-946.36 USD (603 756 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (998.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
998.23 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
10.02%
Макс. загрузка депозита:
5.25%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
10.49
Длинных трейдов:
165 (79.71%)
Коротких трейдов:
42 (20.29%)
Профит фактор:
3.39
Мат. ожидание:
10.93 USD
Средняя прибыль:
29.71 USD
Средний убыток:
-9.56 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-186.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-186.96 USD (17)
Прирост в месяц:
259.48%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
21.47 USD
Максимальная:
215.65 USD (11.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.99% (215.65 USD)
По эквити:
5.29% (47.70 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|196
|BTCUSD
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2.3K
|BTCUSD
|-50
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|231K
|BTCUSD
|-502K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monaxa-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
GerchikCo-MT5
|0.00 × 1
Hello fellow trader.my trading strategy is Engulfing failed.only trade for best setup and swing trade.
