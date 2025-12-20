СигналыРазделы
Burhan Bin Karman

Engulfman

Burhan Bin Karman
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 46%
Monaxa-MT5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
207
Прибыльных трейдов:
108 (52.17%)
Убыточных трейдов:
99 (47.83%)
Лучший трейд:
198.07 USD
Худший трейд:
-62.34 USD
Общая прибыль:
3 209.02 USD (332 858 pips)
Общий убыток:
-946.36 USD (603 756 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (998.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
998.23 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
10.02%
Макс. загрузка депозита:
5.25%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
10.49
Длинных трейдов:
165 (79.71%)
Коротких трейдов:
42 (20.29%)
Профит фактор:
3.39
Мат. ожидание:
10.93 USD
Средняя прибыль:
29.71 USD
Средний убыток:
-9.56 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-186.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-186.96 USD (17)
Прирост в месяц:
259.48%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
21.47 USD
Максимальная:
215.65 USD (11.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.99% (215.65 USD)
По эквити:
5.29% (47.70 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 196
BTCUSD 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.3K
BTCUSD -50
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 231K
BTCUSD -502K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +198.07 USD
Худший трейд: -62 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +998.23 USD
Макс. убыток в серии: -186.96 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monaxa-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GerchikCo-MT5
0.00 × 1
Hello fellow trader.my trading strategy is Engulfing failed.only trade for best setup and swing trade.
Нет отзывов
2025.12.24 13:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.20 10:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.20 10:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Engulfman
30 USD в месяц
46%
0
0
USD
494
USD
10
0%
207
52%
10%
3.39
10.93
USD
35%
1:500
Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.