- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
142
Kârla kapanan işlemler:
82 (57.74%)
Zararla kapanan işlemler:
60 (42.25%)
En iyi işlem:
99.10 EUR
En kötü işlem:
-74.26 EUR
Brüt kâr:
669.91 EUR (440 414 pips)
Brüt zarar:
-602.66 EUR (394 736 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (49.52 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
129.42 EUR (4)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.24
Alış işlemleri:
75 (52.82%)
Satış işlemleri:
67 (47.18%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.47 EUR
Ortalama kâr:
8.17 EUR
Ortalama zarar:
-10.04 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-46.06 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-94.77 EUR (5)
Aylık büyüme:
81.50%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.40 EUR
Maksimum:
276.57 EUR (35.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.81% (48.85 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|Gold
|81
|Bitcoin
|16
|Silver
|10
|USDCAD
|8
|EURUSD
|6
|NAS100
|4
|Solana
|4
|EURJPY
|3
|GBPUSD
|3
|GBPJPY
|2
|LINK
|1
|Sushi
|1
|Ethereum
|1
|CAC40
|1
|DJ30
|1
|
|
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|Gold
|23
|Bitcoin
|-12
|Silver
|124
|USDCAD
|-37
|EURUSD
|-8
|NAS100
|11
|Solana
|8
|EURJPY
|-16
|GBPUSD
|-27
|GBPJPY
|2
|LINK
|10
|Sushi
|0
|Ethereum
|1
|CAC40
|0
|DJ30
|-2
|
|
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|Gold
|2.5K
|Bitcoin
|25K
|Silver
|1.2K
|USDCAD
|-328
|EURUSD
|-846
|NAS100
|32K
|Solana
|829
|EURJPY
|-300
|GBPUSD
|-1.4K
|GBPJPY
|132
|LINK
|1.1K
|Sushi
|-8
|Ethereum
|5.4K
|CAC40
|469
|DJ30
|-20K
|
|
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +99.10 EUR
En kötü işlem: -74 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +49.52 EUR
Maksimum ardışık zarar: -46.06 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RaiseGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
