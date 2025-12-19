SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / KGRBDS
Anthony Charles Andre Desauw

KGRBDS

Anthony Charles Andre Desauw
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 82%
RaiseGlobal-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
142
Kârla kapanan işlemler:
82 (57.74%)
Zararla kapanan işlemler:
60 (42.25%)
En iyi işlem:
99.10 EUR
En kötü işlem:
-74.26 EUR
Brüt kâr:
669.91 EUR (440 414 pips)
Brüt zarar:
-602.66 EUR (394 736 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (49.52 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
129.42 EUR (4)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.24
Alış işlemleri:
75 (52.82%)
Satış işlemleri:
67 (47.18%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.47 EUR
Ortalama kâr:
8.17 EUR
Ortalama zarar:
-10.04 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-46.06 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-94.77 EUR (5)
Aylık büyüme:
81.50%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.40 EUR
Maksimum:
276.57 EUR (35.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.81% (48.85 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
Gold 81
Bitcoin 16
Silver 10
USDCAD 8
EURUSD 6
NAS100 4
Solana 4
EURJPY 3
GBPUSD 3
GBPJPY 2
LINK 1
Sushi 1
Ethereum 1
CAC40 1
DJ30 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
Gold 23
Bitcoin -12
Silver 124
USDCAD -37
EURUSD -8
NAS100 11
Solana 8
EURJPY -16
GBPUSD -27
GBPJPY 2
LINK 10
Sushi 0
Ethereum 1
CAC40 0
DJ30 -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
Gold 2.5K
Bitcoin 25K
Silver 1.2K
USDCAD -328
EURUSD -846
NAS100 32K
Solana 829
EURJPY -300
GBPUSD -1.4K
GBPJPY 132
LINK 1.1K
Sushi -8
Ethereum 5.4K
CAC40 469
DJ30 -20K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +99.10 EUR
En kötü işlem: -74 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +49.52 EUR
Maksimum ardışık zarar: -46.06 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RaiseGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.19 11:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 11:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 11:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol