Anthony Charles Andre Desauw

KGRBDS

Anthony Charles Andre Desauw
0 avis
4 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 82%
RaiseGlobal-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
142
Bénéfice trades:
82 (57.74%)
Perte trades:
60 (42.25%)
Meilleure transaction:
99.10 EUR
Pire transaction:
-74.26 EUR
Bénéfice brut:
669.91 EUR (440 414 pips)
Perte brute:
-602.66 EUR (394 736 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (49.52 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
129.42 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.24
Longs trades:
75 (52.82%)
Courts trades:
67 (47.18%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
0.47 EUR
Bénéfice moyen:
8.17 EUR
Perte moyenne:
-10.04 EUR
Pertes consécutives maximales:
7 (-46.06 EUR)
Perte consécutive maximale:
-94.77 EUR (5)
Croissance mensuelle:
81.50%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7.40 EUR
Maximal:
276.57 EUR (35.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
49.81% (48.85 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
Gold 81
Bitcoin 16
Silver 10
USDCAD 8
EURUSD 6
NAS100 4
Solana 4
EURJPY 3
GBPUSD 3
GBPJPY 2
LINK 1
Sushi 1
Ethereum 1
CAC40 1
DJ30 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
Gold 23
Bitcoin -12
Silver 124
USDCAD -37
EURUSD -8
NAS100 11
Solana 8
EURJPY -16
GBPUSD -27
GBPJPY 2
LINK 10
Sushi 0
Ethereum 1
CAC40 0
DJ30 -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
Gold 2.5K
Bitcoin 25K
Silver 1.2K
USDCAD -328
EURUSD -846
NAS100 32K
Solana 829
EURJPY -300
GBPUSD -1.4K
GBPJPY 132
LINK 1.1K
Sushi -8
Ethereum 5.4K
CAC40 469
DJ30 -20K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +99.10 EUR
Pire transaction: -74 EUR
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +49.52 EUR
Perte consécutive maximale: -46.06 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RaiseGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.12.19 11:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 11:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 11:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
