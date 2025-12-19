СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / KGRBDS
Anthony Charles Andre Desauw

KGRBDS

Anthony Charles Andre Desauw
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 127%
RaiseGlobal-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
157
Прибыльных трейдов:
91 (57.96%)
Убыточных трейдов:
66 (42.04%)
Лучший трейд:
99.10 EUR
Худший трейд:
-74.26 EUR
Общая прибыль:
699.11 EUR (443 607 pips)
Общий убыток:
-614.85 EUR (395 864 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (49.52 EUR)
Макс. прибыль в серии:
129.42 EUR (4)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
0.33%
Макс. загрузка депозита:
43.61%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.30
Длинных трейдов:
87 (55.41%)
Коротких трейдов:
70 (44.59%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
0.54 EUR
Средняя прибыль:
7.68 EUR
Средний убыток:
-9.32 EUR
Макс. серия проигрышей:
7 (-46.06 EUR)
Макс. убыток в серии:
-94.77 EUR (5)
Прирост в месяц:
78.92%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.40 EUR
Максимальная:
276.57 EUR (35.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.81% (48.85 EUR)
По эквити:
3.87% (2.59 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
Gold 96
Bitcoin 16
Silver 10
USDCAD 8
EURUSD 6
NAS100 4
Solana 4
EURJPY 3
GBPUSD 3
GBPJPY 2
LINK 1
Sushi 1
Ethereum 1
CAC40 1
DJ30 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
Gold 43
Bitcoin -12
Silver 124
USDCAD -37
EURUSD -8
NAS100 11
Solana 8
EURJPY -16
GBPUSD -27
GBPJPY 2
LINK 10
Sushi 0
Ethereum 1
CAC40 0
DJ30 -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
Gold 4.6K
Bitcoin 25K
Silver 1.2K
USDCAD -328
EURUSD -846
NAS100 32K
Solana 829
EURJPY -300
GBPUSD -1.4K
GBPJPY 132
LINK 1.1K
Sushi -8
Ethereum 5.4K
CAC40 469
DJ30 -20K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +99.10 EUR
Худший трейд: -74 EUR
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +49.52 EUR
Макс. убыток в серии: -46.06 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RaiseGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.02 15:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 11:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 11:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 10:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 10:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 09:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 05:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.25 01:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 11:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 11:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 11:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
KGRBDS
30 USD в месяц
127%
0
0
USD
85
EUR
6
0%
157
57%
0%
1.13
0.54
EUR
50%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.