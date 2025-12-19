- Прирост
Всего трейдов:
157
Прибыльных трейдов:
91 (57.96%)
Убыточных трейдов:
66 (42.04%)
Лучший трейд:
99.10 EUR
Худший трейд:
-74.26 EUR
Общая прибыль:
699.11 EUR (443 607 pips)
Общий убыток:
-614.85 EUR (395 864 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (49.52 EUR)
Макс. прибыль в серии:
129.42 EUR (4)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
0.33%
Макс. загрузка депозита:
43.61%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.30
Длинных трейдов:
87 (55.41%)
Коротких трейдов:
70 (44.59%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
0.54 EUR
Средняя прибыль:
7.68 EUR
Средний убыток:
-9.32 EUR
Макс. серия проигрышей:
7 (-46.06 EUR)
Макс. убыток в серии:
-94.77 EUR (5)
Прирост в месяц:
78.92%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.40 EUR
Максимальная:
276.57 EUR (35.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.81% (48.85 EUR)
По эквити:
3.87% (2.59 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|Gold
|96
|Bitcoin
|16
|Silver
|10
|USDCAD
|8
|EURUSD
|6
|NAS100
|4
|Solana
|4
|EURJPY
|3
|GBPUSD
|3
|GBPJPY
|2
|LINK
|1
|Sushi
|1
|Ethereum
|1
|CAC40
|1
|DJ30
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|Gold
|43
|Bitcoin
|-12
|Silver
|124
|USDCAD
|-37
|EURUSD
|-8
|NAS100
|11
|Solana
|8
|EURJPY
|-16
|GBPUSD
|-27
|GBPJPY
|2
|LINK
|10
|Sushi
|0
|Ethereum
|1
|CAC40
|0
|DJ30
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|Gold
|4.6K
|Bitcoin
|25K
|Silver
|1.2K
|USDCAD
|-328
|EURUSD
|-846
|NAS100
|32K
|Solana
|829
|EURJPY
|-300
|GBPUSD
|-1.4K
|GBPJPY
|132
|LINK
|1.1K
|Sushi
|-8
|Ethereum
|5.4K
|CAC40
|469
|DJ30
|-20K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +99.10 EUR
Худший трейд: -74 EUR
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +49.52 EUR
Макс. убыток в серии: -46.06 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RaiseGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
127%
0
0
USD
USD
85
EUR
EUR
6
0%
157
57%
0%
1.13
0.54
EUR
EUR
50%
1:500