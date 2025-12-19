シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / KGRBDS
Anthony Charles Andre Desauw

KGRBDS

Anthony Charles Andre Desauw
レビュー0件
信頼性
6週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 124%
RaiseGlobal-Live
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
156
利益トレード:
90 (57.69%)
損失トレード:
66 (42.31%)
ベストトレード:
99.10 EUR
最悪のトレード:
-74.26 EUR
総利益:
697.95 EUR (443 539 pips)
総損失:
-614.85 EUR (395 864 pips)
最大連続の勝ち:
10 (49.52 EUR)
最大連続利益:
129.42 EUR (4)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
0.33%
最大入金額:
43.61%
最近のトレード:
43 分前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.30
長いトレード:
87 (55.77%)
短いトレード:
69 (44.23%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
0.53 EUR
平均利益:
7.76 EUR
平均損失:
-9.32 EUR
最大連続の負け:
7 (-46.06 EUR)
最大連続損失:
-94.77 EUR (5)
月間成長:
76.46%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
7.40 EUR
最大の:
276.57 EUR (35.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
49.81% (48.85 EUR)
エクイティによる:
3.87% (2.59 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
Gold 95
Bitcoin 16
Silver 10
USDCAD 8
EURUSD 6
NAS100 4
Solana 4
EURJPY 3
GBPUSD 3
GBPJPY 2
LINK 1
Sushi 1
Ethereum 1
CAC40 1
DJ30 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
Gold 41
Bitcoin -12
Silver 124
USDCAD -37
EURUSD -8
NAS100 11
Solana 8
EURJPY -16
GBPUSD -27
GBPJPY 2
LINK 10
Sushi 0
Ethereum 1
CAC40 0
DJ30 -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
Gold 4.5K
Bitcoin 25K
Silver 1.2K
USDCAD -328
EURUSD -846
NAS100 32K
Solana 829
EURJPY -300
GBPUSD -1.4K
GBPJPY 132
LINK 1.1K
Sushi -8
Ethereum 5.4K
CAC40 469
DJ30 -20K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +99.10 EUR
最悪のトレード: -74 EUR
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +49.52 EUR
最大連続損失: -46.06 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RaiseGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.02 15:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 11:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 11:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 10:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 10:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 09:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 05:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.25 01:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 11:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 11:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 11:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
KGRBDS
30 USD/月
124%
0
0
USD
83
EUR
6
0%
156
57%
0%
1.13
0.53
EUR
50%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください