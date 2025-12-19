- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
156
利益トレード:
90 (57.69%)
損失トレード:
66 (42.31%)
ベストトレード:
99.10 EUR
最悪のトレード:
-74.26 EUR
総利益:
697.95 EUR (443 539 pips)
総損失:
-614.85 EUR (395 864 pips)
最大連続の勝ち:
10 (49.52 EUR)
最大連続利益:
129.42 EUR (4)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
0.33%
最大入金額:
43.61%
最近のトレード:
43 分前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.30
長いトレード:
87 (55.77%)
短いトレード:
69 (44.23%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
0.53 EUR
平均利益:
7.76 EUR
平均損失:
-9.32 EUR
最大連続の負け:
7 (-46.06 EUR)
最大連続損失:
-94.77 EUR (5)
月間成長:
76.46%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
7.40 EUR
最大の:
276.57 EUR (35.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
49.81% (48.85 EUR)
エクイティによる:
3.87% (2.59 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|Gold
|95
|Bitcoin
|16
|Silver
|10
|USDCAD
|8
|EURUSD
|6
|NAS100
|4
|Solana
|4
|EURJPY
|3
|GBPUSD
|3
|GBPJPY
|2
|LINK
|1
|Sushi
|1
|Ethereum
|1
|CAC40
|1
|DJ30
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|Gold
|41
|Bitcoin
|-12
|Silver
|124
|USDCAD
|-37
|EURUSD
|-8
|NAS100
|11
|Solana
|8
|EURJPY
|-16
|GBPUSD
|-27
|GBPJPY
|2
|LINK
|10
|Sushi
|0
|Ethereum
|1
|CAC40
|0
|DJ30
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|Gold
|4.5K
|Bitcoin
|25K
|Silver
|1.2K
|USDCAD
|-328
|EURUSD
|-846
|NAS100
|32K
|Solana
|829
|EURJPY
|-300
|GBPUSD
|-1.4K
|GBPJPY
|132
|LINK
|1.1K
|Sushi
|-8
|Ethereum
|5.4K
|CAC40
|469
|DJ30
|-20K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +99.10 EUR
最悪のトレード: -74 EUR
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +49.52 EUR
最大連続損失: -46.06 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RaiseGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
