- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
153
盈利交易:
88 (57.51%)
亏损交易:
65 (42.48%)
最好交易:
99.10 EUR
最差交易:
-74.26 EUR
毛利:
693.83 EUR (443 093 pips)
毛利亏损:
-611.07 EUR (395 420 pips)
最大连续赢利:
10 (49.52 EUR)
最大连续盈利:
129.42 EUR (4)
夏普比率:
0.05
交易活动:
0.33%
最大入金加载:
43.61%
最近交易:
5 几分钟前
每周交易:
12
平均持有时间:
3 小时
采收率:
0.30
长期交易:
86 (56.21%)
短期交易:
67 (43.79%)
利润因子:
1.14
预期回报:
0.54 EUR
平均利润:
7.88 EUR
平均损失:
-9.40 EUR
最大连续失误:
7 (-46.06 EUR)
最大连续亏损:
-94.77 EUR (5)
每月增长:
75.74%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
7.40 EUR
最大值:
276.57 EUR (35.96%)
相对跌幅:
结余:
49.81% (48.85 EUR)
净值:
3.87% (2.59 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|Gold
|92
|Bitcoin
|16
|Silver
|10
|USDCAD
|8
|EURUSD
|6
|NAS100
|4
|Solana
|4
|EURJPY
|3
|GBPUSD
|3
|GBPJPY
|2
|LINK
|1
|Sushi
|1
|Ethereum
|1
|CAC40
|1
|DJ30
|1
|
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|Gold
|41
|Bitcoin
|-12
|Silver
|124
|USDCAD
|-37
|EURUSD
|-8
|NAS100
|11
|Solana
|8
|EURJPY
|-16
|GBPUSD
|-27
|GBPJPY
|2
|LINK
|10
|Sushi
|0
|Ethereum
|1
|CAC40
|0
|DJ30
|-2
|
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|Gold
|4.5K
|Bitcoin
|25K
|Silver
|1.2K
|USDCAD
|-328
|EURUSD
|-846
|NAS100
|32K
|Solana
|829
|EURJPY
|-300
|GBPUSD
|-1.4K
|GBPJPY
|132
|LINK
|1.1K
|Sushi
|-8
|Ethereum
|5.4K
|CAC40
|469
|DJ30
|-20K
|
- 入金加载
- 提取
最好交易: +99.10 EUR
最差交易: -74 EUR
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +49.52 EUR
最大连续亏损: -46.06 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RaiseGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
