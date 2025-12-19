信号部分
Anthony Charles Andre Desauw

KGRBDS

Anthony Charles Andre Desauw
0条评论
可靠性
6
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 123%
RaiseGlobal-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
153
盈利交易:
88 (57.51%)
亏损交易:
65 (42.48%)
最好交易:
99.10 EUR
最差交易:
-74.26 EUR
毛利:
693.83 EUR (443 093 pips)
毛利亏损:
-611.07 EUR (395 420 pips)
最大连续赢利:
10 (49.52 EUR)
最大连续盈利:
129.42 EUR (4)
夏普比率:
0.05
交易活动:
0.33%
最大入金加载:
43.61%
最近交易:
5 几分钟前
每周交易:
12
平均持有时间:
3 小时
采收率:
0.30
长期交易:
86 (56.21%)
短期交易:
67 (43.79%)
利润因子:
1.14
预期回报:
0.54 EUR
平均利润:
7.88 EUR
平均损失:
-9.40 EUR
最大连续失误:
7 (-46.06 EUR)
最大连续亏损:
-94.77 EUR (5)
每月增长:
75.74%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
7.40 EUR
最大值:
276.57 EUR (35.96%)
相对跌幅:
结余:
49.81% (48.85 EUR)
净值:
3.87% (2.59 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
Gold 92
Bitcoin 16
Silver 10
USDCAD 8
EURUSD 6
NAS100 4
Solana 4
EURJPY 3
GBPUSD 3
GBPJPY 2
LINK 1
Sushi 1
Ethereum 1
CAC40 1
DJ30 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
Gold 41
Bitcoin -12
Silver 124
USDCAD -37
EURUSD -8
NAS100 11
Solana 8
EURJPY -16
GBPUSD -27
GBPJPY 2
LINK 10
Sushi 0
Ethereum 1
CAC40 0
DJ30 -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
Gold 4.5K
Bitcoin 25K
Silver 1.2K
USDCAD -328
EURUSD -846
NAS100 32K
Solana 829
EURJPY -300
GBPUSD -1.4K
GBPJPY 132
LINK 1.1K
Sushi -8
Ethereum 5.4K
CAC40 469
DJ30 -20K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +99.10 EUR
最差交易: -74 EUR
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +49.52 EUR
最大连续亏损: -46.06 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RaiseGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

2026.01.02 15:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 11:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 11:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 10:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 10:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 09:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 05:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.25 01:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 11:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 11:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 11:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
