Anthony Charles Andre Desauw

KGRBDS

Anthony Charles Andre Desauw
0 comentários
Confiabilidade
6 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 123%
RaiseGlobal-Live
1:500
Negociações:
155
Negociações com lucro:
89 (57.41%)
Negociações com perda:
66 (42.58%)
Melhor negociação:
99.10 EUR
Pior negociação:
-74.26 EUR
Lucro bruto:
697.30 EUR (443 501 pips)
Perda bruta:
-614.85 EUR (395 864 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (49.52 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
129.42 EUR (4)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
0.33%
Depósito máximo carregado:
43.61%
Último negócio:
25 minutos atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.30
Negociações longas:
87 (56.13%)
Negociações curtas:
68 (43.87%)
Fator de lucro:
1.13
Valor esperado:
0.53 EUR
Lucro médio:
7.83 EUR
Perda média:
-9.32 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-46.06 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-94.77 EUR (5)
Crescimento mensal:
75.08%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.40 EUR
Máximo:
276.57 EUR (35.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
49.81% (48.85 EUR)
Pelo Capital Líquido:
3.87% (2.59 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
Gold 94
Bitcoin 16
Silver 10
USDCAD 8
EURUSD 6
NAS100 4
Solana 4
EURJPY 3
GBPUSD 3
GBPJPY 2
LINK 1
Sushi 1
Ethereum 1
CAC40 1
DJ30 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
Gold 41
Bitcoin -12
Silver 124
USDCAD -37
EURUSD -8
NAS100 11
Solana 8
EURJPY -16
GBPUSD -27
GBPJPY 2
LINK 10
Sushi 0
Ethereum 1
CAC40 0
DJ30 -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
Gold 4.5K
Bitcoin 25K
Silver 1.2K
USDCAD -328
EURUSD -846
NAS100 32K
Solana 829
EURJPY -300
GBPUSD -1.4K
GBPJPY 132
LINK 1.1K
Sushi -8
Ethereum 5.4K
CAC40 469
DJ30 -20K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Melhor negociação: +99.10 EUR
Pior negociação: -74 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +49.52 EUR
Máxima perda consecutiva: -46.06 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RaiseGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.02 15:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 11:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 11:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 10:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 10:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 09:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 05:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.25 01:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 11:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 11:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 11:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
KGRBDS
30 USD por mês
123%
0
0
USD
83
EUR
6
0%
155
57%
0%
1.13
0.53
EUR
50%
1:500
