- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
155
Negociações com lucro:
89 (57.41%)
Negociações com perda:
66 (42.58%)
Melhor negociação:
99.10 EUR
Pior negociação:
-74.26 EUR
Lucro bruto:
697.30 EUR (443 501 pips)
Perda bruta:
-614.85 EUR (395 864 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (49.52 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
129.42 EUR (4)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
0.33%
Depósito máximo carregado:
43.61%
Último negócio:
25 minutos atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.30
Negociações longas:
87 (56.13%)
Negociações curtas:
68 (43.87%)
Fator de lucro:
1.13
Valor esperado:
0.53 EUR
Lucro médio:
7.83 EUR
Perda média:
-9.32 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-46.06 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-94.77 EUR (5)
Crescimento mensal:
75.08%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.40 EUR
Máximo:
276.57 EUR (35.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
49.81% (48.85 EUR)
Pelo Capital Líquido:
3.87% (2.59 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|Gold
|94
|Bitcoin
|16
|Silver
|10
|USDCAD
|8
|EURUSD
|6
|NAS100
|4
|Solana
|4
|EURJPY
|3
|GBPUSD
|3
|GBPJPY
|2
|LINK
|1
|Sushi
|1
|Ethereum
|1
|CAC40
|1
|DJ30
|1
|
|
|
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|Gold
|41
|Bitcoin
|-12
|Silver
|124
|USDCAD
|-37
|EURUSD
|-8
|NAS100
|11
|Solana
|8
|EURJPY
|-16
|GBPUSD
|-27
|GBPJPY
|2
|LINK
|10
|Sushi
|0
|Ethereum
|1
|CAC40
|0
|DJ30
|-2
|
|
|
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|Gold
|4.5K
|Bitcoin
|25K
|Silver
|1.2K
|USDCAD
|-328
|EURUSD
|-846
|NAS100
|32K
|Solana
|829
|EURJPY
|-300
|GBPUSD
|-1.4K
|GBPJPY
|132
|LINK
|1.1K
|Sushi
|-8
|Ethereum
|5.4K
|CAC40
|469
|DJ30
|-20K
|
|
|
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +99.10 EUR
Pior negociação: -74 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +49.52 EUR
Máxima perda consecutiva: -46.06 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RaiseGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
123%
0
0
USD
USD
83
EUR
EUR
6
0%
155
57%
0%
1.13
0.53
EUR
EUR
50%
1:500