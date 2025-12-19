SignaleKategorien
Anthony Charles Andre Desauw

KGRBDS

Anthony Charles Andre Desauw
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 124%
RaiseGlobal-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
156
Gewinntrades:
90 (57.69%)
Verlusttrades:
66 (42.31%)
Bester Trade:
99.10 EUR
Schlechtester Trade:
-74.26 EUR
Bruttoprofit:
697.95 EUR (443 539 pips)
Bruttoverlust:
-614.85 EUR (395 864 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (49.52 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
129.42 EUR (4)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
0.33%
Max deposit load:
43.61%
Letzter Trade:
54 Minuten
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.30
Long-Positionen:
87 (55.77%)
Short-Positionen:
69 (44.23%)
Profit-Faktor:
1.14
Mathematische Gewinnerwartung:
0.53 EUR
Durchschnittlicher Profit:
7.76 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-9.32 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-46.06 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-94.77 EUR (5)
Wachstum pro Monat :
76.46%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
7.40 EUR
Maximaler:
276.57 EUR (35.96%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
49.81% (48.85 EUR)
Kapital:
3.87% (2.59 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
Gold 95
Bitcoin 16
Silver 10
USDCAD 8
EURUSD 6
NAS100 4
Solana 4
EURJPY 3
GBPUSD 3
GBPJPY 2
LINK 1
Sushi 1
Ethereum 1
CAC40 1
DJ30 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
Gold 41
Bitcoin -12
Silver 124
USDCAD -37
EURUSD -8
NAS100 11
Solana 8
EURJPY -16
GBPUSD -27
GBPJPY 2
LINK 10
Sushi 0
Ethereum 1
CAC40 0
DJ30 -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
Gold 4.5K
Bitcoin 25K
Silver 1.2K
USDCAD -328
EURUSD -846
NAS100 32K
Solana 829
EURJPY -300
GBPUSD -1.4K
GBPJPY 132
LINK 1.1K
Sushi -8
Ethereum 5.4K
CAC40 469
DJ30 -20K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +99.10 EUR
Schlechtester Trade: -74 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +49.52 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -46.06 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RaiseGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.02 15:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 11:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 11:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 10:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 10:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 09:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 05:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.25 01:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 11:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 11:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 11:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.