Anthony Charles Andre Desauw

KGRBDS

Anthony Charles Andre Desauw
0 comentarios
Fiabilidad
6 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 127%
RaiseGlobal-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
157
Transacciones Rentables:
91 (57.96%)
Transacciones Irrentables:
66 (42.04%)
Mejor transacción:
99.10 EUR
Peor transacción:
-74.26 EUR
Beneficio Bruto:
699.11 EUR (443 607 pips)
Pérdidas Brutas:
-614.85 EUR (395 864 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (49.52 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
129.42 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
0.33%
Carga máxima del depósito:
43.61%
Último trade:
40 minutos
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.30
Transacciones Largas:
87 (55.41%)
Transacciones Cortas:
70 (44.59%)
Factor de Beneficio:
1.14
Beneficio Esperado:
0.54 EUR
Beneficio medio:
7.68 EUR
Pérdidas medias:
-9.32 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-46.06 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-94.77 EUR (5)
Crecimiento al mes:
78.92%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
7.40 EUR
Máxima:
276.57 EUR (35.96%)
Reducción relativa:
De balance:
49.81% (48.85 EUR)
De fondos:
3.87% (2.59 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
Gold 96
Bitcoin 16
Silver 10
USDCAD 8
EURUSD 6
NAS100 4
Solana 4
EURJPY 3
GBPUSD 3
GBPJPY 2
LINK 1
Sushi 1
Ethereum 1
CAC40 1
DJ30 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
Gold 43
Bitcoin -12
Silver 124
USDCAD -37
EURUSD -8
NAS100 11
Solana 8
EURJPY -16
GBPUSD -27
GBPJPY 2
LINK 10
Sushi 0
Ethereum 1
CAC40 0
DJ30 -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
Gold 4.6K
Bitcoin 25K
Silver 1.2K
USDCAD -328
EURUSD -846
NAS100 32K
Solana 829
EURJPY -300
GBPUSD -1.4K
GBPJPY 132
LINK 1.1K
Sushi -8
Ethereum 5.4K
CAC40 469
DJ30 -20K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +99.10 EUR
Peor transacción: -74 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +49.52 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -46.06 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RaiseGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2026.01.02 15:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 11:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 11:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 10:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 10:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 09:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 05:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.25 01:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 11:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 11:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 11:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
