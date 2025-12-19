SegnaliSezioni
Anthony Charles Andre Desauw

KGRBDS

Anthony Charles Andre Desauw
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 82%
RaiseGlobal-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
142
Profit Trade:
82 (57.74%)
Loss Trade:
60 (42.25%)
Best Trade:
99.10 EUR
Worst Trade:
-74.26 EUR
Profitto lordo:
669.91 EUR (440 414 pips)
Perdita lorda:
-602.66 EUR (394 736 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (49.52 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
129.42 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.24
Long Trade:
75 (52.82%)
Short Trade:
67 (47.18%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.47 EUR
Profitto medio:
8.17 EUR
Perdita media:
-10.04 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-46.06 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-94.77 EUR (5)
Crescita mensile:
81.50%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.40 EUR
Massimale:
276.57 EUR (35.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.81% (48.85 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
Gold 81
Bitcoin 16
Silver 10
USDCAD 8
EURUSD 6
NAS100 4
Solana 4
EURJPY 3
GBPUSD 3
GBPJPY 2
LINK 1
Sushi 1
Ethereum 1
CAC40 1
DJ30 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
Gold 23
Bitcoin -12
Silver 124
USDCAD -37
EURUSD -8
NAS100 11
Solana 8
EURJPY -16
GBPUSD -27
GBPJPY 2
LINK 10
Sushi 0
Ethereum 1
CAC40 0
DJ30 -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
Gold 2.5K
Bitcoin 25K
Silver 1.2K
USDCAD -328
EURUSD -846
NAS100 32K
Solana 829
EURJPY -300
GBPUSD -1.4K
GBPJPY 132
LINK 1.1K
Sushi -8
Ethereum 5.4K
CAC40 469
DJ30 -20K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +99.10 EUR
Worst Trade: -74 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +49.52 EUR
Massima perdita consecutiva: -46.06 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RaiseGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.12.19 11:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 11:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 11:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
