- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
10 (55.55%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (44.44%)
En iyi işlem:
1 891.53 RUB
En kötü işlem:
-3 976.97 RUB
Brüt kâr:
8 413.85 RUB (10 850 pips)
Brüt zarar:
-6 321.62 RUB (7 855 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (6 440.20 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
6 440.20 RUB (8)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
22 saat önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.51
Alış işlemleri:
18 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
116.24 RUB
Ortalama kâr:
841.39 RUB
Ortalama zarar:
-790.20 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-2 178.81 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-4 073.69 RUB (2)
Aylık büyüme:
2.62%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 073.69 RUB
Maksimum:
4 073.69 RUB (5.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 RUB)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 RUB)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDrfd
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDrfd
|35
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDrfd
|3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 891.53 RUB
En kötü işlem: -3 977 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +6 440.20 RUB
Maksimum ardışık zarar: -2 178.81 RUB
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Работает торговый советник.
Минимальный депозит для копирования 50 000 рублей.
Ссылку для регистрации у брокера можно запросить в личных сообщениях.
Присоединяйтесь.
Минимальный депозит для копирования 50 000 рублей.
Ссылку для регистрации у брокера можно запросить в личных сообщениях.
Присоединяйтесь.
İnceleme yok