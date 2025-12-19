SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / AlfaInvest
Vasiliy Kolesov

AlfaInvest

Vasiliy Kolesov
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 5%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
23
Gewinntrades:
14 (60.86%)
Verlusttrades:
9 (39.13%)
Bester Trade:
1 891.53 RUB
Schlechtester Trade:
-3 976.97 RUB
Bruttoprofit:
10 725.39 RUB (13 756 pips)
Bruttoverlust:
-7 055.60 RUB (8 737 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (6 440.20 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6 440.20 RUB (8)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
7.74%
Max deposit load:
45.20%
Letzter Trade:
48 Minuten
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
0.90
Long-Positionen:
21 (91.30%)
Short-Positionen:
2 (8.70%)
Profit-Faktor:
1.52
Mathematische Gewinnerwartung:
159.56 RUB
Durchschnittlicher Profit:
766.10 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-783.96 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-2 178.81 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 073.69 RUB (2)
Wachstum pro Monat :
4.59%
Algo-Trading:
86%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4 073.69 RUB
Maximaler:
4 073.69 RUB (5.09%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.09% (4 073.69 RUB)
Kapital:
2.30% (1 891.00 RUB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDrfd 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDrfd 61
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDrfd 5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 891.53 RUB
Schlechtester Trade: -3 977 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +6 440.20 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 178.81 RUB

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Работает торговый советник.
Минимальный депозит для копирования 50 000 рублей.
Ссылку для регистрации у брокера можно запросить в личных сообщениях.
Присоединяйтесь.
Keine Bewertungen
2025.12.19 09:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 09:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
