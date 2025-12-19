- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
21
盈利交易:
12 (57.14%)
亏损交易:
9 (42.86%)
最好交易:
1 891.53 RUB
最差交易:
-3 976.97 RUB
毛利:
9 156.67 RUB (11 829 pips)
毛利亏损:
-7 055.60 RUB (8 737 pips)
最大连续赢利:
8 (6 440.20 RUB)
最大连续盈利:
6 440.20 RUB (8)
夏普比率:
0.09
交易活动:
15.57%
最大入金加载:
39.20%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
19
平均持有时间:
10 小时
采收率:
0.52
长期交易:
21 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.30
预期回报:
100.05 RUB
平均利润:
763.06 RUB
平均损失:
-783.96 RUB
最大连续失误:
5 (-2 178.81 RUB)
最大连续亏损:
-4 073.69 RUB (2)
每月增长:
2.63%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
4 073.69 RUB
最大值:
4 073.69 RUB (5.09%)
相对跌幅:
结余:
5.09% (4 073.69 RUB)
净值:
2.30% (1 891.00 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDrfd
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDrfd
|35
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDrfd
|3.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 891.53 RUB
最差交易: -3 977 RUB
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +6 440.20 RUB
最大连续亏损: -2 178.81 RUB
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Работает торговый советник.
Минимальный депозит для копирования 50 000 рублей.
Ссылку для регистрации у брокера можно запросить в личных сообщениях.
Присоединяйтесь.
没有评论
