Vasiliy Kolesov

AlfaInvest

Vasiliy Kolesov
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
10 (55.55%)
Loss Trade:
8 (44.44%)
Best Trade:
1 891.53 RUB
Worst Trade:
-3 976.97 RUB
Profitto lordo:
8 413.85 RUB (10 850 pips)
Perdita lorda:
-6 321.62 RUB (7 855 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (6 440.20 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
6 440.20 RUB (8)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.51
Long Trade:
18 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
116.24 RUB
Profitto medio:
841.39 RUB
Perdita media:
-790.20 RUB
Massime perdite consecutive:
5 (-2 178.81 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-4 073.69 RUB (2)
Crescita mensile:
2.62%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 073.69 RUB
Massimale:
4 073.69 RUB (5.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 RUB)
Per equità:
0.00% (0.00 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDrfd 18
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDrfd 35
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDrfd 3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 891.53 RUB
Worst Trade: -3 977 RUB
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +6 440.20 RUB
Massima perdita consecutiva: -2 178.81 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Работает торговый советник.
Минимальный депозит для копирования 50 000 рублей.
Ссылку для регистрации у брокера можно запросить в личных сообщениях.
Присоединяйтесь.
Non ci sono recensioni
2025.12.19 09:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 09:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
