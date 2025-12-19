- 成長
トレード:
21
利益トレード:
12 (57.14%)
損失トレード:
9 (42.86%)
ベストトレード:
1 891.53 RUB
最悪のトレード:
-3 976.97 RUB
総利益:
9 156.67 RUB (11 829 pips)
総損失:
-7 055.60 RUB (8 737 pips)
最大連続の勝ち:
8 (6 440.20 RUB)
最大連続利益:
6 440.20 RUB (8)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
15.57%
最大入金額:
39.20%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
0.52
長いトレード:
21 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.30
期待されたペイオフ:
100.05 RUB
平均利益:
763.06 RUB
平均損失:
-783.96 RUB
最大連続の負け:
5 (-2 178.81 RUB)
最大連続損失:
-4 073.69 RUB (2)
月間成長:
2.63%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 073.69 RUB
最大の:
4 073.69 RUB (5.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.09% (4 073.69 RUB)
エクイティによる:
2.30% (1 891.00 RUB)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDrfd
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDrfd
|35
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDrfd
|3.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 891.53 RUB
最悪のトレード: -3 977 RUB
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +6 440.20 RUB
最大連続損失: -2 178.81 RUB
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Работает торговый советник.
Минимальный депозит для копирования 50 000 рублей.
Ссылку для регистрации у брокера можно запросить в личных сообщениях.
Присоединяйтесь.
レビューなし
