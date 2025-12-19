- Croissance
Trades:
18
Bénéfice trades:
10 (55.55%)
Perte trades:
8 (44.44%)
Meilleure transaction:
1 891.53 RUB
Pire transaction:
-3 976.97 RUB
Bénéfice brut:
8 413.85 RUB (10 850 pips)
Perte brute:
-6 321.62 RUB (7 855 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (6 440.20 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
6 440.20 RUB (8)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
0.51
Longs trades:
18 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
1.33
Rendement attendu:
116.24 RUB
Bénéfice moyen:
841.39 RUB
Perte moyenne:
-790.20 RUB
Pertes consécutives maximales:
5 (-2 178.81 RUB)
Perte consécutive maximale:
-4 073.69 RUB (2)
Croissance mensuelle:
2.62%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 073.69 RUB
Maximal:
4 073.69 RUB (5.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 RUB)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 RUB)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSDrfd
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSDrfd
|35
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSDrfd
|3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Работает торговый советник.
Минимальный депозит для копирования 50 000 рублей.
Ссылку для регистрации у брокера можно запросить в личных сообщениях.
Присоединяйтесь.
