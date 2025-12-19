- Crescimento
Negociações:
21
Negociações com lucro:
12 (57.14%)
Negociações com perda:
9 (42.86%)
Melhor negociação:
1 891.53 RUB
Pior negociação:
-3 976.97 RUB
Lucro bruto:
9 156.67 RUB (11 829 pips)
Perda bruta:
-7 055.60 RUB (8 737 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (6 440.20 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
6 440.20 RUB (8)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
15.57%
Depósito máximo carregado:
39.20%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
0.52
Negociações longas:
21 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.30
Valor esperado:
100.05 RUB
Lucro médio:
763.06 RUB
Perda média:
-783.96 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-2 178.81 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-4 073.69 RUB (2)
Crescimento mensal:
2.63%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 073.69 RUB
Máximo:
4 073.69 RUB (5.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.09% (4 073.69 RUB)
Pelo Capital Líquido:
2.30% (1 891.00 RUB)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDrfd
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDrfd
|35
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDrfd
|3.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Работает торговый советник.
Минимальный депозит для копирования 50 000 рублей.
Ссылку для регистрации у брокера можно запросить в личных сообщениях.
Присоединяйтесь.
