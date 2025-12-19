SinaisSeções
Vasiliy Kolesov

AlfaInvest

Vasiliy Kolesov
0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 3%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
21
Negociações com lucro:
12 (57.14%)
Negociações com perda:
9 (42.86%)
Melhor negociação:
1 891.53 RUB
Pior negociação:
-3 976.97 RUB
Lucro bruto:
9 156.67 RUB (11 829 pips)
Perda bruta:
-7 055.60 RUB (8 737 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (6 440.20 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
6 440.20 RUB (8)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
15.57%
Depósito máximo carregado:
39.20%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
0.52
Negociações longas:
21 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.30
Valor esperado:
100.05 RUB
Lucro médio:
763.06 RUB
Perda média:
-783.96 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-2 178.81 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-4 073.69 RUB (2)
Crescimento mensal:
2.63%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 073.69 RUB
Máximo:
4 073.69 RUB (5.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.09% (4 073.69 RUB)
Pelo Capital Líquido:
2.30% (1 891.00 RUB)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDrfd 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDrfd 35
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDrfd 3.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 891.53 RUB
Pior negociação: -3 977 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +6 440.20 RUB
Máxima perda consecutiva: -2 178.81 RUB

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Работает торговый советник.
Минимальный депозит для копирования 50 000 рублей.
Ссылку для регистрации у брокера можно запросить в личных сообщениях.
Присоединяйтесь.
Sem comentários
2025.12.19 09:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 09:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
