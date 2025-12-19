- 자본
- 축소
트레이드:
26
이익 거래:
17 (65.38%)
손실 거래:
9 (34.62%)
최고의 거래:
1 891.53 RUB
최악의 거래:
-3 976.97 RUB
총 수익:
11 006.60 RUB (14 117 pips)
총 손실:
-7 055.60 RUB (8 737 pips)
연속 최대 이익:
8 (6 440.20 RUB)
연속 최대 이익:
6 440.20 RUB (8)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
5.71%
최대 입금량:
61.58%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
0.97
롱(주식매수):
24 (92.31%)
숏(주식차입매도):
2 (7.69%)
수익 요인:
1.56
기대수익:
151.96 RUB
평균 이익:
647.45 RUB
평균 손실:
-783.96 RUB
연속 최대 손실:
5 (-2 178.81 RUB)
연속 최대 손실:
-4 073.69 RUB (2)
월별 성장률:
4.94%
Algo 트레이딩:
79%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4 073.69 RUB
최대한의:
4 073.69 RUB (5.09%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.09% (4 073.69 RUB)
자본금별:
6.54% (5 494.45 RUB)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDrfd
|23
|EURUSDrfd
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDrfd
|61
|EURUSDrfd
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDrfd
|5K
|EURUSDrfd
|361
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 891.53 RUB
최악의 거래: -3 977 RUB
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +6 440.20 RUB
연속 최대 손실: -2 178.81 RUB
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Работает торговый советник.
Минимальный депозит для копирования 50 000 рублей.
Ссылку для регистрации у брокера можно запросить в личных сообщениях.
Присоединяйтесь.
