Vasiliy Kolesov

AlfaInvest

Vasiliy Kolesov
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 3%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
21
Прибыльных трейдов:
12 (57.14%)
Убыточных трейдов:
9 (42.86%)
Лучший трейд:
1 891.53 RUB
Худший трейд:
-3 976.97 RUB
Общая прибыль:
9 156.67 RUB (11 829 pips)
Общий убыток:
-7 055.60 RUB (8 737 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (6 440.20 RUB)
Макс. прибыль в серии:
6 440.20 RUB (8)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
15.57%
Макс. загрузка депозита:
39.20%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
0.52
Длинных трейдов:
21 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.30
Мат. ожидание:
100.05 RUB
Средняя прибыль:
763.06 RUB
Средний убыток:
-783.96 RUB
Макс. серия проигрышей:
5 (-2 178.81 RUB)
Макс. убыток в серии:
-4 073.69 RUB (2)
Прирост в месяц:
2.63%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 073.69 RUB
Максимальная:
4 073.69 RUB (5.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.09% (4 073.69 RUB)
По эквити:
2.30% (1 891.00 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDrfd 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDrfd 35
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDrfd 3.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 891.53 RUB
Худший трейд: -3 977 RUB
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +6 440.20 RUB
Макс. убыток в серии: -2 178.81 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Работает торговый советник.
Минимальный депозит для копирования 50 000 рублей.
Ссылку для регистрации у брокера можно запросить в личных сообщениях.
Присоединяйтесь.
Нет отзывов
2025.12.19 09:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 09:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
