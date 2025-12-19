- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
21
Прибыльных трейдов:
12 (57.14%)
Убыточных трейдов:
9 (42.86%)
Лучший трейд:
1 891.53 RUB
Худший трейд:
-3 976.97 RUB
Общая прибыль:
9 156.67 RUB (11 829 pips)
Общий убыток:
-7 055.60 RUB (8 737 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (6 440.20 RUB)
Макс. прибыль в серии:
6 440.20 RUB (8)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
15.57%
Макс. загрузка депозита:
39.20%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
0.52
Длинных трейдов:
21 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.30
Мат. ожидание:
100.05 RUB
Средняя прибыль:
763.06 RUB
Средний убыток:
-783.96 RUB
Макс. серия проигрышей:
5 (-2 178.81 RUB)
Макс. убыток в серии:
-4 073.69 RUB (2)
Прирост в месяц:
2.63%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 073.69 RUB
Максимальная:
4 073.69 RUB (5.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.09% (4 073.69 RUB)
По эквити:
2.30% (1 891.00 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDrfd
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDrfd
|35
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDrfd
|3.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 891.53 RUB
Худший трейд: -3 977 RUB
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +6 440.20 RUB
Макс. убыток в серии: -2 178.81 RUB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Работает торговый советник.
Минимальный депозит для копирования 50 000 рублей.
Ссылку для регистрации у брокера можно запросить в личных сообщениях.
Присоединяйтесь.
Нет отзывов
