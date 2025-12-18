- Büyüme
İşlemler:
139
Kârla kapanan işlemler:
103 (74.10%)
Zararla kapanan işlemler:
36 (25.90%)
En iyi işlem:
61.28 USD
En kötü işlem:
-43.32 USD
Brüt kâr:
1 264.29 USD (35 428 pips)
Brüt zarar:
-1 039.01 USD (27 581 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (162.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
204.60 USD (11)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
0.77
Alış işlemleri:
91 (65.47%)
Satış işlemleri:
48 (34.53%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
1.62 USD
Ortalama kâr:
12.27 USD
Ortalama zarar:
-28.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-71.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-85.24 USD (2)
Aylık büyüme:
1.96%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.63 USD
Maksimum:
290.76 USD (22.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
Sembol
İşlemler
Sell
Buy
XAUUSD.ECNx
139
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol
Brüt kâr, USD
Zarar, USD
Kâr, USD
XAUUSD.ECNx
225
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol
Brüt kâr, pips
Zarar, pips
Kâr, pips
XAUUSD.ECNx
7.8K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Mevduat yükü
Düşüş
En iyi işlem: +61.28 USD
En kötü işlem: -43 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +162.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -71.04 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Deltafx-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
nice bot
İnceleme yok