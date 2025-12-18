SignaleKategorien
Alireza Kalamati

One Gold

Alireza Kalamati
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 35%
Deltafx-Real
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
173
Gewinntrades:
127 (73.41%)
Verlusttrades:
46 (26.59%)
Bester Trade:
61.28 USD
Schlechtester Trade:
-43.32 USD
Bruttoprofit:
1 553.67 USD (45 209 pips)
Bruttoverlust:
-1 208.24 USD (37 114 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (179.94 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
204.60 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
6.47%
Max deposit load:
5.32%
Letzter Trade:
49 Minuten
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
17 Minuten
Erholungsfaktor:
1.19
Long-Positionen:
113 (65.32%)
Short-Positionen:
60 (34.68%)
Profit-Faktor:
1.29
Mathematische Gewinnerwartung:
2.00 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.23 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-26.27 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-71.04 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-85.24 USD (2)
Wachstum pro Monat :
7.82%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
20.63 USD
Maximaler:
290.76 USD (22.84%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
22.84% (290.76 USD)
Kapital:
3.94% (53.56 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.ECNx 173
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.ECNx 345
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.ECNx 8.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +61.28 USD
Schlechtester Trade: -43 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +179.94 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -71.04 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Deltafx-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

nice bot
Keine Bewertungen
