Alireza Kalamati

One Gold

Alireza Kalamati
レビュー0件
信頼性
12週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 30%
Deltafx-Real
1:400
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
167
利益トレード:
122 (73.05%)
損失トレード:
45 (26.95%)
ベストトレード:
61.28 USD
最悪のトレード:
-43.32 USD
総利益:
1 470.78 USD (42 417 pips)
総損失:
-1 175.66 USD (36 034 pips)
最大連続の勝ち:
18 (179.94 USD)
最大連続利益:
204.60 USD (11)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
6.47%
最大入金額:
5.32%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
17 分
リカバリーファクター:
1.01
長いトレード:
113 (67.66%)
短いトレード:
54 (32.34%)
プロフィットファクター:
1.25
期待されたペイオフ:
1.77 USD
平均利益:
12.06 USD
平均損失:
-26.13 USD
最大連続の負け:
3 (-71.04 USD)
最大連続損失:
-85.24 USD (2)
月間成長:
5.91%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
20.63 USD
最大の:
290.76 USD (22.84%)
比較ドローダウン:
残高による:
22.84% (290.76 USD)
エクイティによる:
3.94% (53.56 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.ECNx 167
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.ECNx 295
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.ECNx 6.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +61.28 USD
最悪のトレード: -43 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +179.94 USD
最大連続損失: -71.04 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Deltafx-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

nice bot
レビューなし
2025.12.24 01:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.75% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 00:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 21:08
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.8% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 10:23
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
