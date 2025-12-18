- 成長
トレード:
167
利益トレード:
122 (73.05%)
損失トレード:
45 (26.95%)
ベストトレード:
61.28 USD
最悪のトレード:
-43.32 USD
総利益:
1 470.78 USD (42 417 pips)
総損失:
-1 175.66 USD (36 034 pips)
最大連続の勝ち:
18 (179.94 USD)
最大連続利益:
204.60 USD (11)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
6.47%
最大入金額:
5.32%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
17 分
リカバリーファクター:
1.01
長いトレード:
113 (67.66%)
短いトレード:
54 (32.34%)
プロフィットファクター:
1.25
期待されたペイオフ:
1.77 USD
平均利益:
12.06 USD
平均損失:
-26.13 USD
最大連続の負け:
3 (-71.04 USD)
最大連続損失:
-85.24 USD (2)
月間成長:
5.91%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
20.63 USD
最大の:
290.76 USD (22.84%)
比較ドローダウン:
残高による:
22.84% (290.76 USD)
エクイティによる:
3.94% (53.56 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ECNx
|167
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.ECNx
|295
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.ECNx
|6.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +61.28 USD
最悪のトレード: -43 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +179.94 USD
最大連続損失: -71.04 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Deltafx-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
nice bot
