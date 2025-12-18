SinaisSeções
Alireza Kalamati

One Gold

Alireza Kalamati
Confiabilidade
12 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 30%
Deltafx-Real
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
167
Negociações com lucro:
122 (73.05%)
Negociações com perda:
45 (26.95%)
Melhor negociação:
61.28 USD
Pior negociação:
-43.32 USD
Lucro bruto:
1 470.78 USD (42 417 pips)
Perda bruta:
-1 175.66 USD (36 034 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (179.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
204.60 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
6.47%
Depósito máximo carregado:
5.32%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
17 minutos
Fator de recuperação:
1.01
Negociações longas:
113 (67.66%)
Negociações curtas:
54 (32.34%)
Fator de lucro:
1.25
Valor esperado:
1.77 USD
Lucro médio:
12.06 USD
Perda média:
-26.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-71.04 USD)
Máxima perda consecutiva:
-85.24 USD (2)
Crescimento mensal:
5.91%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
20.63 USD
Máximo:
290.76 USD (22.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
22.84% (290.76 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.94% (53.56 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.ECNx 167
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.ECNx 295
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.ECNx 6.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +61.28 USD
Pior negociação: -43 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +179.94 USD
Máxima perda consecutiva: -71.04 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Deltafx-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

nice bot
2025.12.24 01:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.75% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 00:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 21:08
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.8% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 10:23
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
