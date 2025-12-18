- Прирост
Всего трейдов:
164
Прибыльных трейдов:
119 (72.56%)
Убыточных трейдов:
45 (27.44%)
Лучший трейд:
61.28 USD
Худший трейд:
-43.32 USD
Общая прибыль:
1 451.43 USD (41 756 pips)
Общий убыток:
-1 175.66 USD (36 034 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (179.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
204.60 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
9.38%
Макс. загрузка депозита:
5.32%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
17 минут
Фактор восстановления:
0.95
Длинных трейдов:
110 (67.07%)
Коротких трейдов:
54 (32.93%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
1.68 USD
Средняя прибыль:
12.20 USD
Средний убыток:
-26.13 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-71.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-85.24 USD (2)
Прирост в месяц:
5.23%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.63 USD
Максимальная:
290.76 USD (22.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.84% (290.76 USD)
По эквити:
3.94% (53.56 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ECNx
|164
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.ECNx
|276
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.ECNx
|5.7K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Deltafx-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
nice bot
Нет отзывов
30 USD в месяц
28%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
12
97%
164
72%
9%
1.23
1.68
USD
USD
23%
1:400