СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / One Gold
Alireza Kalamati

One Gold

Alireza Kalamati
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 28%
Deltafx-Real
1:400
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
164
Прибыльных трейдов:
119 (72.56%)
Убыточных трейдов:
45 (27.44%)
Лучший трейд:
61.28 USD
Худший трейд:
-43.32 USD
Общая прибыль:
1 451.43 USD (41 756 pips)
Общий убыток:
-1 175.66 USD (36 034 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (179.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
204.60 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
9.38%
Макс. загрузка депозита:
5.32%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
17 минут
Фактор восстановления:
0.95
Длинных трейдов:
110 (67.07%)
Коротких трейдов:
54 (32.93%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
1.68 USD
Средняя прибыль:
12.20 USD
Средний убыток:
-26.13 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-71.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-85.24 USD (2)
Прирост в месяц:
5.23%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.63 USD
Максимальная:
290.76 USD (22.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.84% (290.76 USD)
По эквити:
3.94% (53.56 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.ECNx 164
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.ECNx 276
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.ECNx 5.7K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +61.28 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +179.94 USD
Макс. убыток в серии: -71.04 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Deltafx-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

nice bot
Нет отзывов
2025.12.24 01:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.75% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 00:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 21:08
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.8% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 10:23
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
One Gold
30 USD в месяц
28%
0
0
USD
1.3K
USD
12
97%
164
72%
9%
1.23
1.68
USD
23%
1:400
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.