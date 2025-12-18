- 成长
交易:
164
盈利交易:
119 (72.56%)
亏损交易:
45 (27.44%)
最好交易:
61.28 USD
最差交易:
-43.32 USD
毛利:
1 451.43 USD (41 756 pips)
毛利亏损:
-1 175.66 USD (36 034 pips)
最大连续赢利:
18 (179.94 USD)
最大连续盈利:
204.60 USD (11)
夏普比率:
0.09
交易活动:
9.38%
最大入金加载:
5.32%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
34
平均持有时间:
17 分钟
采收率:
0.95
长期交易:
110 (67.07%)
短期交易:
54 (32.93%)
利润因子:
1.23
预期回报:
1.68 USD
平均利润:
12.20 USD
平均损失:
-26.13 USD
最大连续失误:
3 (-71.04 USD)
最大连续亏损:
-85.24 USD (2)
每月增长:
5.23%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
20.63 USD
最大值:
290.76 USD (22.84%)
相对跌幅:
结余:
22.84% (290.76 USD)
净值:
3.94% (53.56 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ECNx
|164
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.ECNx
|276
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.ECNx
|5.7K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
最好交易: +61.28 USD
最差交易: -43 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +179.94 USD
最大连续亏损: -71.04 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Deltafx-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
nice bot
没有评论
